/Post Office ની જબરદસ્ત યોજના, એકવાર કરો રોકાણ.. પછી વ્યાજથી ₹4.50 લાખની કમાણી

જો તમે તમારી કમાણીમાંથી બચત કરી રોકાણ કરવા વિશે વિચારી રહ્યાં છો. આ સાથે એવી બચત યોજના શોધી રહ્યાં છો જ્યાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત રહેવાની સાથે સારૂ રિટર્ન મળે, તો પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવી રહેલી સરકારી સ્કીમ એક સારો વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. દરેક ઉંમર વર્ગના લોકો માટે તેમાં બચત યોજના ઉપલબ્ધ છે. તો એક એવી યોજના છે, પોસ્ટ ઓફિસ નેશનલ સેવિંગ્સ સર્ટિફિકેટ સ્કીમ (Post Office NSC Scheme), જેમાં એકવાર રોકાણ કરી તમે 4.50 લાખ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી શકો છો.
પોસ્ટ ઓફિસની બચત યોજના આજના સમયમાં ખુબ પોપુલર છે. તેમાં સૌથી મહત્વની ભૂમિકા જોખમ ફ્રી એટલે કે Zero Risk ની છે. હકીકતમાં પોસ્ટ ઓફિસમાં કરવામાં આવેલા દરેક રોકાણની ગેરંટી સરકાર આપે છે. તેમાં રોકવામાં આવેલા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે. આ સિવાય શાનદાર વ્યાજ પણ મળે છે.
પોસ્ટ ઓફિસની નેશનલ સેવિંગ સર્ટિફિકેટ સ્કીમ એટલે કે PO NSC Scheme સરકાર તરફથી 7.2 ટકા વ્યાજ ઓફર કરવામાં આવી રહ્યું છે. તેમાં રોકાણ પર વ્યાજદર કમ્પાઉન્ડિંગ આધાર પર ઓફર કરવામાં આવે છે અને મેચ્યોરિટી બાદ રોકાણકારોના ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવે છે. પરંતુ તેનો બધો ફાયદો રોકાણકારોને ત્યારે મળે છે, જ્યારે રોકાણને લોક-ઇન-પીરિયડ સુધી ચાલૂ રાખવામાં આવે, જે પાંચ વર્ષ નિર્ધારિત છે. ત્યારે તમને સંપૂર્ણ વ્યાજની ચુકવણી કરવામાં આવશે.
Post Office ની આ યોજનામાં માત્ર 1000 રૂપિયાથી રોકાણની શરૂઆત કરી શકો છો, જ્યારે મહત્તમ રોકાણની કોઈ મર્યાદા નથી. તમે જેટલું વધુ રોકાણ કરશો એટલી વધારે કમાણી થશે. આ સિવાય સ્કીમમાં બાળકોના નામે ખાતું ખોલાવવાની સુવિધા મળે છે. નિયમ પ્રમાણે 10 વર્ષથી નાની ઉંમરના બાળકોના એકાઉન્ટને માતા-પિતા ઓપરેટ કરી શકે છે. આ યોજનામાં મળનાર વ્યાજની રકમ 5 વર્ષ બાદ ટ્રાન્સફર થાય છે. આ યોજનામાં ટેક્સ છૂટનો લાભ પણ મળે છે. એક નાણાકીય વર્ષમાં મહત્તમ 1.5 લાખ રૂપિયા સુધીનો ટેક્સ બચાવી શકો છો.
Post Office NSC Scheme માં માત્ર વ્યાજથી 4 લાખ રૂપિયાથી વધુની કમાણીની ગણતરી કરીએ તો તે સરળ છે. તે માટે તમારે એક સાથે 10 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. NSC Scheme Interest Rate 7.7% પ્રમાણે તમારે પાંચ વર્ષના લોક-ઇન પીરિયડ સુધી તેમાં રહેવું પડશે. ત્યારબાદ રોકાણ પર કુલ ફંડ 14,49,034 રૂપિયા હશે. ખાસ વાત છે કે તેમાં માત્ર વ્યાજથી થનારી કમાણી 4,49,034 રૂપિયા હશે. તમે રોકાણની રકમ વધારી વધુ કમાણી કરી શકો છો.
Post Office NSC જો રોકાણકાર ઈચ્છે તો મેચ્યોરિટી પહેલા ખાતું બંધ કરાવી શકે છે. પરંતુ આ સુવિધાનું નુકસાન પણ છે. યોજનાના નિયમ પ્રમાણે જો તમે એક વર્ષ ઓપરેટ કર્યા બાદ ખાતું બંધ કરો છો તો તમને માત્ર રોકાણ કરેલી રકમ પરત આપવામાં આવશે, વ્યાજનો એક રૂપિયો પણ મળશે નહીં. તેવામાં યોજનાના બધા લાભ મેળવવા માટે તમારે પાંચ વર્ષ સુધી ટકી રહેવું જરૂરી છે.