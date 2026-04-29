Post Office MIS: એક વખત કરો રોકાણ, દર મહિને થશે 5550 રૂપિયાની કમાણી

Post Office MIS એક સુરક્ષિત સ્કીમ છે, જેમાં એક વખત રોકાણ કરી દર મહિને નક્કી આવક મેળવી શકાય છે. 9 લાખના રોકાણ પર 5550 રૂપિયા મહિને મળે છે, જ્યારે સંયુક્ત ખાતામાં 9250 રૂપિયા સુધીની કમાણી પસંદ છે.

Updated:Apr 29, 2026, 05:41 PM IST

આજકાલ બજારમાં ઉતાર-ચઢાવ અને વૈશ્વિક તણાવ વચ્ચે મોટા ભાગના લોકો સુરક્ષિત રોકાણ વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છે. તેવામાં પોસ્ટ ઓફિસની Monthly Income Scheme (POMIS) એક વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ બની છે. તેમાં પૈસા સુરક્ષિત રહે છે અને દર મહિને નક્કી આવક મળે છે.

શું છે Post Office MIS?

આ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા સમર્થિત સ્મોલ સેવિગ્સ સ્કીમ છે. ખાસ કરી તે લોકો માટે બનાવવામાં આવી છે જે જોખમ વગર દર મહિને નિયમિત આવક ઈચ્છે છે. જેમ કે નિવૃત્ત લોકો કે નક્કી આવક ઈચ્છનાર રોકાણકારો.

કેટલું મળે છે વ્યાજ?

વર્તમાનમાં આ યોજનામાં 7.40 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ મળી રહ્યું છે. સારી વાત છે કે આ વ્યાજ દર મહિને તમારા ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે, જેનાથી તમને નિયમિત આવક મળતી રહે છે.

દર મહિને 5550 રૂપિયા કઈ રીતે મળશે?

જો તમે આ સ્કીમમાં 9 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો વાર્ષિક આશરે 66600 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે. તેને મહિનામાં વિભાજીત કરવામાં આવે તો લગભગ 5550 રૂપિયા દર મહિને તમારા ખાતામાં આવશે.  

જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાં વધુ વ્યાજ

જો તમે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવો છો તો મહત્તમ રોકાણની મર્યાદા 15 લાખ રૂપિયા થઈ જાય છે. તેના પર વર્ષે આશરે 1,11,000 રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે, એટલે કે દર મહિને આશરે 9250 રૂપિયાની આવક થઈ શકે છે.

રોકાણનો સમયગાળો અને નિયમ

આ સ્કીમની મેચ્યોરિટી 5 વર્ષની છે. 5 વર્ષ બાદ તમે તમારા બધા પૈસા ઉપાડી શકો છો. જો તમે ઈચ્છો તો બીજીવાર રોકાણ કરી માસિક આવક જાળવી રાખો છો. પરંતુ મેચ્યોરિટી પહેલા પૈસા ઉપાડવા પર કેટલીક પેનલ્ટી આપવી પડે છે. તેથી રોકાણ પહેલા તે ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જે લોકો પોતાના રોકાણ પર નિયમિત માસિક આવક મેળવવા ઈચ્છે છે તેના માટે આ યોજના ફાયદાકારક છે.  

Post Office MISPost office mis calculator

