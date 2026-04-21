Post Office ની 'પૈસા ડબલ' સ્કીમ, માત્ર એકવાર કરો રોકાણ, પછી જુઓ કમાલ
સુરક્ષિત રોકાણ (Investment) અને જોરદાર રિટર્નવાળી બચત યોજનાઓની વાત આવે છે તો સૌથી પોપુલર પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત સરકારી યોજના પર નજર જાય છે. તેમાં કરવામાં આવેલા નાના-મોટા રોકાણ પર સુરક્ષાની ગેરંટી ખુદ સરકાર આપે છે અને આ દ્રષ્ટિએ તે ઝીરો જોખમ સ્કીમ (Zero Risk Schemes) પણ કહેવામાં આવે છે. બાળકોથી લઈને વૃદ્ધો અને મહિલાઓ સુધી બધા માટે પોસ્ટ ઓફિસની યોજના ચલાવવામાં આવે છે. તેમાંથી એક છે મની ડબલ સ્કીમ (Post Office Money Double Scheme), જેનું નામ કિસાન વિકાસ પત્ર યોજના છે. તેમાં માત્ર 115 મહિનામાં પૈસા ડબલ થવાની ગેરંટી મળે છે.
જોખમ વગરની છે પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજના
પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમમાં રોકાણ પર તમારા પૈસાની ગેરંટી સરકાર લે છે. એટલે કે તેમાં શૂન્ય જોખમ રહેલું છે. પૈસા ડબલ કરનારી કિસાન વિકાસ પત્ર સ્કીમમાં તમને ગેરેન્ટેડ રિટર્ન મળે છે. આ પોસ્ટ ઓફિસની સૌથી પોપુલર સ્કીમ છે. આ સ્કીમમાં કરવામાં આવેલું રોકાણ 9 વર્ષ અને 7 મહિનામાં ડબલ થઈ જાય છે.
સરકાર આપી રહી છે 7.5 ટકા વ્યાજ
પોસ્ટ ઓફિસની મની ડબલ સ્કીમ Kisan Vikas Patra માં સરકાર તરફથી શાનદાર વ્યાજ આપવામાં આવે છે. જેમાં વર્તમાનમાં 7.50 ટકા વ્યાજ મળે છે. Post Office KVP Scheme માં રોકાણ પર આ વ્યાજ વાર્ષિક આધાર પર આપવામાં આવે છે. આ સ્કીમનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ 115 મહિનાનો છે.
માત્ર 1000 રૂપિયાથી ખોલાવી શકો ખાતું
પોસ્ટ ઓફિસની કિસાન વિકાસ પત્ર સ્કીમ પૈસા ડબલ કરવાને કારણે લોકપ્રિય છે. આ સરકારી યોજનામાં માત્ર એક હજાર રૂપિયાથી ખાતું ખોલાવી શકાય છે. જ્યારે મહત્તમ રકમની કોઈ મર્યાદા નથી. તમે તમારી શક્તિ પ્રમાણે રોકાણ કરી શકો છો અને ફાયદો લઈ શકો છો.
મલ્ટીપલ એકાઉન્ટ ખોલવાની સુવિધા
આ સરકારી સ્કીમમાં વ્યક્તિ ગમે એટલા ખાતા ખોલાવી શકે છે. એટલે કે એકાઉન્ટની કોઈ લિમિય નથી જો કોઈ વ્યક્તિ બે ખાતા પણ ખોલાવવા ઈચ્છો તો ખોલાવી શકે છે. આ સાથે આ સ્કીમ સંયુક્ત અને સિંગલ બંને રીતે કામ કરે છે. 10 વર્ષથી મોટી ઉંમરના બાળકના નામે પણ કિસાન વિકાસ પત્રમાં ખાતું ખોલાવી શકાય છે.
આ છે 'Money Double' નું ગણિત
Post Office Kisan Vikas Patra સ્કીમમાં પૈસા ડબલ થવાની ગણતરી જુઓ, જો તમે આ સ્કીમમાં એક સાથે 5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો સરકાર તરફથી આપવામાં આવતા 7.5 ટકા વાર્ષિક વ્યાજ પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષની સમાપ્તિ પર વ્યાજ 37500 રૂપિયા થશે. આ રકમ આગામી વર્ષ માટે તમારી મૂળ રકમમાં જોડાઈ 537500 રૂપિયા થઈ જશે. એટલે બીજા વર્ષે તમને 7.50 ટકા વ્યાજ મળશે, જે 40312 રૂપિયા હશે અને રોકાણના ત્રીજા વર્ષે તે 5,77,812 રૂપિયા થઈ જશે. આ રીતે તમે 9 વર્ષ અને 7 મહિનાની ગણતરી કરશો તો તમારી રકમ 10 લાખ રૂપિયાથી વધુ થઈ જશે. આ રીતે તમે તમારા પૈસા ડબલ કરી શકો છો. એટલે કે 6 લાખનું રોકાણ કરી 12 લાખ અને 7 લાખનું રોકાણ કરી 14 લાખ મેળવી શકો છો.
