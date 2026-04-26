કમાણીની ગેરંટી! પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં પૈસા કરો જમા, દર મહિને થશે 9250 રૂપિયાની આવક
આજકાલ લોકો રોકાણ કરવા માટે સુરક્ષિત વિકલ્પ શોધતા હોય છે. પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા અનેક રોકાણની યોજના ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનામાં તમારા પૈસાની સુરક્ષા ખુદ સરકાર લે છે, આજે અમે તમને પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના વિશે જણાવીશું.
પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજનામાં એક સાથે પૈસા જમા કરવા પર તમને દર મહિને વ્યાજના રૂપમાં એક ચોક્કસ રકમ મળે છે. સંયુક્ત ખાતા દ્વારા તમે તેમાં રોકાણ કરી 9250 રૂપિયા સુધીનું માસિક વ્યાજ પ્રાપ્ત કરી શકો છો. આ સંપૂર્ણ રીતે સરકારી યોજના છે, તેથી તેમાં તમે કરેલું રોકાણ 100 ટકા સુરક્ષિત રહે છે.
રોકાણકારો સામાન્ય રીતે રોકાણ માટે પૈસાની સુરક્ષાની સાથે હાઈ રિટર્નની પણ આશા કરે છે. તેવામાં પોસ્ટ ઓફિસની ઘણી યોજના એવી છે, જે તમારા પૈસા સુરક્ષિત રાખે છે અને સારૂ રિટર્ન આપે છે. આજે એક એવી યોજના વિશે ચર્ચા કરીશું. જેમાં રોકાણ કરી દર મહિને 9250 રૂપિયા સુધીની કમાણી થઈ શકે. પોસ્ટ ઓફિસની માસિક આવક યોજના (MIS) હેઠળ, પાંચ વર્ષ સુધી કરવામાં આવેલા રોકાણ પર દર મહિને 9250 સુધીનું રિટર્ન મળી શકે છે. આ એકવાર રોકાણ કરવાની યોજના છે, જેમાં કોઈ વ્યક્તિ 9 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકે છે, જ્યારે સંયુક્ત ખાતામાં 15 લાખ સુધી જમા કરી શકાય છે.
કેટલું મળે છે રિટર્ન
15 લાખ રૂપિયાના જોઈન્ટ રોકાણ પર દર મહિને 9250 રૂપિયાનું રિટર્ન મળે છે, જે વાર્ષિક 1.11 લાખ રૂપિયા થાય છે. જો કોઈ વ્યક્તિ મહત્તમ 9 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરે છે તો તેનેદ ર મહિને 5500 રૂપિયાનું રિટર્ન મળે છે, જે વાર્ષિક 66600 રૂપિયા હોય છે. આ યોજનાની સૌથી મોટી ખાસિયત છે કે પાંચ વર્ષ પુરા થયા બાદ રોકાણની રકમ પરત મળી જાય છે. આ યોજનાનો લાભ ઉઠાવવા માટે રોકાણકારનું ભારતીય નાગરિક હોવું જરૂરી છે. આ એકાઉન્ટમાં સિંગલ કે જોઈન્ટ ખાતું ખોલાવી શકાય છે. આ સિવાય કોઈ સગીર કે માનસિક રૂપથી દિવ્યાંગ વ્યક્તિ તરફથી માતા-પિતા ખાતું ખોલાવી શકે છે.
શું છે આ સ્કીમની ખાસિયત?
આ યોજનામાં પૈસા ઉપાડવાની સુવિધામાં પણ સુગમતા છે. એકાઉન્ટ ખોલવાની તારીખથી એક વર્ષ પુરૂ થયા બાદ એકાઉન્ટ હોલ્ડર પોતાનું એકાઉન્ટ બંધ કરી રકમ ઉપાડી શકે છે. પરંતુ જો માસિક વ્યાજની રકમ ઉપાડવામાં આવતી નથી તો તેના પર વધારાનું વ્યાજ મળતું નથી. વ્યાજની રકમ પોસ્ટ ઓફિસના બચત ખાતા કે રોકાણકારોના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થઈ જાય છે.
