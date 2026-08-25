/Post Office ની ગજબ સ્કીમ.... એકવાર રોકાણ, પછી દર મહિને ખાતામાં આવશે 5001 રૂપિયા

Post Office MIS Scheme: દરેક કોઈ પોતાની કમાણીમાંથી બચત કરી એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવા ઈચ્છે છે, જ્યાં તેના પૈસા સુરક્ષિત રહેવાની સાથે કમાણી પણ સારી થાય. આ દ્રષ્ટિએ પોસ્ટ ઓફિસની જોખમ ફ્રી યોજના ખુબ પોપ્યુલર છે.
દર મહિને કમાણી પાક્કી કરવા ઈચ્છો છો તો પછી પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત માસિક આવક યોજના તમારા માટે શાનદાર સાબિત થઈ શકે છે. Post Office Schemes માં જ્યાં રોકાણ કરવામાં આવેલા પૈસા સુરક્ષિત રહે છે, તો તેના પર સરકાર તરફથી સારૂ વ્યાજ આપવામાં આવે છે. PO MIS Scheme રેગ્યુલર આવકની ગેરંટી આપે છે અને તે સરકારી યોજના એક વન ટાઇમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ છે, એટલે કે તમારે માત્ર એકવાર પૈસા લગાવવાના હોય છે અને મેચ્યોરિટી સુધી દર મહિને તમારી આવક પાક્કી થઈ જાય છે.
Post Office દ્વાકા ઓપરેટ કરવામાં આવી રહેલી સરકારી યોજનાઓની સૌથી ખાસ વાત છે કે તે Zero Risk Saving Scheme હોય છે એટલે કે પૈસા ડૂબવાની સંભાવના નથી, આ કારણ છે કે તેમાં કરવામાં આવેલા રોકાણ પર સુરક્ષાની ગેરંટી સરકાર આપે છે. આ બચત યોજનામાં નાની રકમ લગાવી મોટું ફંડ બનાવી શકાય છે. સાથે દર મહિને આવકની ખાતરી કરી શકાય છે.
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજના (Post Office Monthly Income Scheme-MIS) માં રોકાણ પર સરકાર ન માત્ર સુરક્ષાની ગેરંટી આપે છે, પરંતુ તેમાં 7.40 ટકાનું વ્યાજ ઓફર કરવામાં આવે છે. તેમાં 18 વર્ષથી વધુ ઉંમરની કોઈપણ વ્યક્તિ પોતાનું ખાતું ખોલાવી શકે છે અને તેમાં રોકાણનો મેચ્યોરિટી પીરિયડ પાંચ વર્ષનો હોય છે.
જેમ જણાવવામાં આવ્યું કે પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનામાં નાની રકમથી બચત શરૂ કરી શકાય છે. આ જોખમ ફ્રી યોજનામાં માત્ર 1000 રૂપિયાના શરૂઆતી રોકાણ સાથે ખાતું ખોલાવી શકાય છે. Post Office MIS Scheme માં સિંગલ અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવવાની સુવિધા મળે છે. તેમાં ત્રણ વ્યસ્ક પણ મળીને ખાતું ખોલાવી શકે છે.
પોસ્ટ ઓફિસ માસિક આવક યોજનાની ખાસિયત છે કે એકવાર રોકાણ કરવા સમયે જે વ્યાજદર પ્રમાણે તમારી માસિક આવક નક્કી થાય છે, તે મેચ્યોરિટી સુધી મળતી રહે છે. પછી ભલે સરકાર ક્વાર્ટરમાં વ્યાજદરમાં ફેરફાર પણ કરી દે. સ્કીમના નિયમ પર ધ્યાન આપો તો તેમાં સિંગલ ખાતું ખોલાવવા પર મહત્તમ 9 લાખ રૂપિયા અને જોઈન્ટ એકાઉન્ટમાં 15 લાખનું રોકાણ કરી શકાય છે.
Post Office ની આ સ્કીમમાં દર મહિને પાંચ હજારની કમાણી કરવાની ગણતરી જુઓ તો તમારે સિંગલ એકાઉન્ટમાં એક સાથે 8,11,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. ત્યારબાદ 7.4 ટકા વાર્ષિક વ્યાજદર પ્રમાણે તમારી માસિક આવક 5001 રૂપિયા નક્કી થઈ જશે અને આ કમાણી માત્ર વ્યાજથી થશે.
Post Office Monthly Income Scheme માં રોકાણ દરમિયાન એક વાતનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે કે તમને તેો સંપૂર્ણ ફાયદો ત્યારે મળશે, જ્યારે મેચ્યોરિટી સુધી ખાતું ચાલું રાખવામાં આવે છે. જો ખાતું ખોલાવવાના 1-3 વર્ષની અંદર બંધ કરાવો તો મૂળ રકમના 2 ટકા અને ત્રણથી પાંચ વર્ષ વચ્ચે બંધ કરાવવા પર 1 ટકા કપાશે.