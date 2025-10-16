ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ઘર બેઠા દર મહિને થશે 9000 રૂપિયાની કમાણી, બસ પોસ્ટ ઓફિસ જઈને કરાવી લો આ કામ

Post Office Monthly Income Scheme: જો તમે પણ વિચારી રહ્યાં છો કે ઘર બેઠા દર મહિને સારી કમાણી કઈ રીતે થઈ શકે, તો એક સરકારી યોજના તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. તેમાં એકવાર પૈસા લગાવી તમે દર મહિને નિશ્ચિત રિટર્ન મેળવી શકો છો. આવો પોસ્ટ ઓફિસની મંથલી ઇનકમ સ્કીમ વિશે જાણીએ..

પોસ્ટ ઓફિસ મંથલી ઇનકમ સ્કીમ  (POMIS) એક એવી યોજના છે, જેમાં તમે એકવાર પૈસા જમા કરો છો અને દર મહિને વ્યાજના રૂપમાં ચોક્કસ રકમ મળે છે. આ યોજના સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, તેથી રોકાણ સુરક્ષિત રહે છે. તમે એકલા કે પતિ-પત્ની મળી એકાઉન્ટ ખોલાવી શકો છો.

આ યોજનામાં લઘુત્તમ 1000 રૂપિયાથી ખાતું ખોલાવી શકાય છે. સિંગલ એકાઉન્ટમાં મહત્તમ 9 લાખ રૂપિયા અને સંયુક્ત ખાતામાં 15 લાખ સુધીનું રોકાણ કરી શકાય છે. સંયુક્ત એકાઉન્ટ કપલ માટે સારો વિકલ્પ છે, જેથી બંને મળી ભવિષ્યની યોજના બનાવી શકે.

આ યોજના હાલમાં વાર્ષિક 7.4% વ્યાજ દર આપે છે. આ વ્યાજ દર મહિને તમારા ખાતામાં આવક તરીકે જમા થાય છે. પાકતી મુદત 5 વર્ષ છે, પરંતુ તમે તેને નવા વ્યાજ દરે વધુ લંબાવી શકો છો. આ રીતે, તમારી કમાણી લાંબા સમય સુધી ચાલુ રહે છે.

જો તમે સંયુક્ત ખાતામાં રૂ. 15 લાખ જમા કરો છો, તો તમને દર મહિને આશરે રૂ. 9,250 મળશે. જો તમે વ્યક્તિગત રીતે રૂ. 9 લાખ જમા કરો છો, તો તમને દર મહિને આશરે રૂ. 5,550 મળશે. આ આવકનો સ્થિર અને જોખમ-મુક્ત સ્ત્રોત છે.  

જો તમારા બાળકો 10 વર્ષથી વધુ ઉંમરના છે તો તમે તેના નામથી પણ મંથલી ઇનકમ સ્કીમમાં ખાતું ખોલાવી શકો છો. જેથી તમારા બાળકની ફી અને અન્ય ખર્ચ માટે દર મહિને ચોક્કસ રકમ મળશે. આ યોજના પરિવાર માટે એક સારી નાણાકીય સુરક્ષા બની શકે છે.  

