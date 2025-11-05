સીધો 10 લાખ રૂપિયાનો ફાયદો! પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ કરી દેશે માલામાલ
જો તમે ઇચ્છો છો કે તમારી નાની બચત આગામી થોડા વર્ષોમાં એક મોટા ભંડોળમાં ફેરવાય, તો પોસ્ટ ઓફિસ યોજના એક સુવર્ણ તક બની શકે છે. આ યોજના ફક્ત સલામત જ નથી પણ તમને કોઈપણ જોખમ વિના નિશ્ચિત વ્યાજ દરો સાથે લાખો રૂપિયાનું ભંડોળ બનાવવાની પણ મંજૂરી આપે છે.
પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) સ્કીમમાં તમે દર મહિને એક નક્કી રકમ જમા કરો છો, શરૂઆત માત્ર 100 રૂપિયાથી કરી શકાય છે. સતત 4 વર્ષ સુધી દર મહિને રકમ નાખવાથી તમારી નાની બચત ધીમે-ધીમે લાખોમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે, કારણ કે તેમાં તમને વ્યાજ પર વ્યાજનો ફાયદો મળે છે.
જો તમે દર મહિને 15000 રૂપિયા જમા કરો છો તો 5 વર્ષમાં લગભગ 9 લાખ જમા થશે. વર્તમાન 6.7% વ્યાજદર પર તમને આશરે 1.7 લાખનું વ્યાજ પણ મળશે. એટલે કે કુલ મળી 5 વર્ષમાં તમારૂ ₹10.7 લાખ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઈ શકે છે.
પોસ્ટ ઓફિસ આરડી યોજના ભારત સરકાર દ્વારા સમર્થિત છે. આનો અર્થ એ છે કે તમારા પૈસા સંપૂર્ણપણે સુરક્ષિત છે. બજાર ઉપર જાય કે નીચે, તમારા વળતર પર કોઈ અસર થતી નથી. આ યોજના ખાસ કરીને એવા લોકો માટે યોગ્ય છે જેઓ જોખમ વિના રોકાણ કરવા માંગે છે.
આ યોજનામાં વ્યાજ દર સરકાર દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે અને દર ત્રણ મહિને તેની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે. હાલમાં, વ્યાજ દર વાર્ષિક 6.7% ની આસપાસ છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે અગાઉથી જાણો છો કે તમે 5 વર્ષ પછી કેટલી કમાણી કરશો. આ તેને અન્ય રોકાણ વિકલ્પો કરતાં વધુ વિશ્વસનીય બનાવે છે.
આરડી સ્કીમમાં રોકાણ કરવું ખૂબ સરળ છે. તમે તમારી નજીકની પોસ્ટ ઓફિસમાં ખાતું ખોલાવી શકો છો. તેમાં ટેક્સ સેવિંગનો પણ ફાયદો મળે છે, જેનાથી તમારી બચત વધી જાય છે. જો તમે તમારા ભવિષ્ય માટે એક સુરક્ષિત અને સમજદાર રોકાણ કરવા ઈચ્છો છો તો આ સ્કીમ તમને જરૂર માલામાલ કરી શકે છે.
Trending Photos