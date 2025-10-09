ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

કમાલની છે પોસ્ટ ઓફિસની આ સ્કીમ, 25000 રૂપિયાના રોકાણથી મળશે લાખોનું રિટર્ન

post office RD Scheme: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે તમે પાંચ વર્ષમાં થોડી બચત કરીને લાખો કેવી રીતે કમાઈ શકો છો? ઘણા લોકો બચત કરવા માંગે છે, પરંતુ ક્યારેક યોગ્ય સ્થાન અને પદ્ધતિ શોધવી મુશ્કેલ બની શકે છે. આ દરમિયાન, અમે તમને એક એવી યોજના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ જે તમને કોઈપણ જોખમ વિના માત્ર ₹25,000 થી શરૂ કરીને લાખોનું ભંડોળ બનાવવામાં મદદ કરી શકે છે.

Updated:Oct 09, 2025, 11:39 AM IST

પોસ્ટ ઓફિસની RD (Recurring Deposit) સ્કીમમાં તમે દર મહિને 25000 રૂપિયાની નિયમિત બચત કરી શકો છો. તેમાં 5 વર્ષમાં તમારી કુલ જમા રકમ 15 લાખ સુધી પહોંચી જાય છે. પરંતુ વ્યાજની સાથે આ રકમ 17.74 લાખ રૂપિયાથી પણ ઉપર જાય છે. એટલે કે તમે નાની બચતનું રોકાણ કરી મોટી રકમ જોખમ વગર ભેગી કરી શકો છો.

આ યોજનાનો સૌથી મોટો ફાયદો છે કે તે સરકારની ગેરંટી સાથે આવે છે. એટલે કે તમારા પૈસા સંપૂર્ણ સુરક્ષિત રહે છે. સાથે 6.5 ટકાના શાનદાર વ્યાજદરથી તમારૂ રોકાણ વધતું રહે છે. જેનાથી આ યોજના એક વિશ્વાસપાત્ર વિકલ્પ બની જાય છે.  

આ યોજનામાં રોકાણ કરવાથી નિયમિત બચતની આદત પણ બને છે. નિયમિત માસિક જમાથી ન માત્ર તમારી બચત મજબૂત થાય છે, પરંતુ તમે આર્થિક રૂપથી મજબૂત બનો છો. આ કારણ છે કે સ્કીમ અનુશાસન શીખવાડે છે અને ભવિષ્ય માટે તૈયાર કરે છે.

તમે આ સ્કીમમાં માત્ર 100 રૂપિયાથી રોકાણની શરૂઆત કરી શકો છો, પરંતુ 25000 રૂપિયા માસિક રોકાણથી તમારૂ ફંડ ઝડપથી વધશે અને ઓછા સમયમાં વધુ ફંડ તૈયાર થઈ જશે. કોઈપણ વ્યક્તિ, યુવા હોય કે વૃદ્ધ, આ યોજના દ્વારા પોતાની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત કરી શકે છે.  

આ યોજનામાં રોકાણનો સમયગાળો 5 વર્ષ એટલે કે 60 મહિના હોય છે, જો તમે દર મહિને 25000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો ન માત્ર તમારી જમા રકમ 15 લાખ સુધી પહોંચે છે, પરંતુ 2.74 લાખથી વધુના વ્યાજ સાથે આ રકમ 17.74 લાખ બને છે.  

POST OFFICE RECURRING DEPOSIT SCHEME

