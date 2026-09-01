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માત્ર ₹5,000 ની માસિક બચતથી બનાવો લાખોનું ફંડ, માત્ર વ્યાજથી થશે 2.50 લાખની કમાણી, સમજો ગણિત

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 01, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:30 AM IST

Post Office Best Scheme: પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત સરકારી બચત યોજનાઓ સુરક્ષિ રોકાણ માનવામાં આવે છે અને તેમાં સરકાર દ્વારા સારૂ વ્યાજ આપવામાં આવે છે, જેનાથી નાની બચત દ્વારા મોટું ફંડ મેળવી શકાય છે.

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જો તમે રોકાણ કરવા માટે કોઈ સુરક્ષિત વિકલ્પ શોધી રહ્યાં છો તો પછી પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહેલી સરકારી યોજના તમારી મદદ કરી શકે છે. તેમાંથી એક ખાસ સ્કીમ છે, જેને છોટા પેકેટ બડા ધમાકાની સ્કીમ કહેવામાં આવે છે. તેમાં દર મહિને માત્ર 5000 રૂપિયાનું રોકાણ કરી તમે 8.50 લાખથી વધુનું ફંડ જમા કરી શકો છો અને ખાસ વાત છે કે માત્ર વ્યાજથી અઢી લાખની કમાણી થશે. પોસ્ટ ઓફિસની આ યોજનાનું નામ રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ (Post Office Recurring Deposit Scheme), છે. આવો તેનું ગણિત સમજીએ.

જોખમ ફ્રી છે પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ2/6

જોખમ ફ્રી છે પોસ્ટ ઓફિસની સ્કીમ

પોસ્ટ ઓફિસની સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમને પોપ્યુલર બનાવવામાં સૌથી મોટી ભૂમિકા તે વાતની રહે છે કે તેને જોખમ ફ્રી માનવામાં આવે છે, કારણ કે તેમાં પૈસાની સુરક્ષાની ગેરંટી સરકાર લે છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો આ યોજનામાં પૈસા ડૂબવાની સંભાવના રહેતી નથી.

તમારી મરજી પ્રમાણે કરો રોકાણ3/6

તમારી મરજી પ્રમાણે કરો રોકાણ

Post Office RD Scheme ની ખાસ વાત છે કે તેમાં તમારે એક સાથે મોટી રકમનું રોકાણ કરવાની જરૂર નથી, પરંતુ તમે તમારી નાની બચતને માસિક રોકાણ કરી શકો ચો. 100 રૂપિયાની નાની રકમથી તમે રોકાણની શરૂઆત કરી શકો છો અને તમારી ઈચ્છા પ્રમાણે પૈસા લગાવી શકો છો.

RD Scheme પર મળશે સારૂ વ્યાજ4/6

RD Scheme પર મળશે સારૂ વ્યાજ

પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમ પર વ્યાજ પણ શાનદાર મળી રહ્યું છે, જે તમારી નાની બચત અને રોકાણને મોટા ફંડમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે. સરકાર તરફથી આ સ્કીમમાં 6.7 ટકા વ્યાજ આપવામાં આવે છે. આ યોજનામાં સિંગલ કે જોઈન્ટ એકાઉન્ટ ખોલાવી શકાય છે. આ સ્કીમમાં રોકાણ માટે મેચ્યોરિટી પીરિયડ પાંચ વર્ષનો છે અને તેને 5 વર્ષ આગળ વધારવાની સુવિધા પણ આપવામાં આવે છે.

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આ સ્કીમમાં રોકાણની શરત છે કે સમય પર રોકાણ જાળવી રાખવું જોઈએ, કારણ કે નિયમો હેઠળ જો કોઈ મહિને તમે હપ્તો ચૂકી જાવ તો પછી 1 ટકા દર મહિને પેનલ્ટી લાગે છે, જો સતત ચાર હપ્તા ચૂકી જવામાં આવે તો આરડી ખાતું બંધ કરી દેવામાં આવે છે.  

કઈ રીતે વ્યાજથી થશે અઢી લાખની કમાણી?6/6

કઈ રીતે વ્યાજથી થશે અઢી લાખની કમાણી?

હવે પોસ્ટ ઓફિસની રિકરિંગ ડિપોઝિટ સ્કીમમાં વ્યાજથી મોટી કમાણી કરવાનું ગણિત સમજો, માની લો તમે દર મહિને આ સરકારી યોજનામાં 5000 રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો પછી 6.7 ટકાના વ્યાજદર પ્રમાણે પાંચ વર્ષના મેચ્યોરિટી પીરિયડમાં તમારૂ ફંડ  3,56,830 રૂપિયા થશે. હવે તમે તેને પાંચ વર્ષ માટે આગળ વધારો છો અને તમારૂ માસિક રોકાણ જારી રાખો છો તો પછી 10 વર્ષ બાદ તમારી જમા રકમ 6 લાખ રૂપિયા થશે અને તેના પર વ્યાજથી 2,54,272 રૂપિયાની કમાણી થશે. આ સાથે તમારૂ કુલ ફંડ 8,54,272 રૂપિયા થઈ જશે.

TAGS:
Post office

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