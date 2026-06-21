/Post Office ની હિટ સ્કીમ, એકવાર રોકાણ... પછી વ્યાજથી ₹500000 ની કમાણી

પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવતી સરકારી બચત યોજનાઓ પોતાના દમદાર રિટર્નને કારણે ખુબ જાણીતી બની ચુકી છે. જો તમે પણ તમારી કમાણીમાંથી બચત કરી એવી જગ્યાએ રોકાણ કરવાનું વિચારો છો જ્યાં તમારા પૈસા સુરક્ષિત પણ રહે અને રિટર્ન પણ શાનદાર મળે, તો આ દ્રષ્ટિએ Post Office Govt Schemes શાનદાર વિકલ્પ સાબિત થઈ શકે છે. પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમ (Post Office Time Deposit Scheme) માં તો એકવાર રોકાણ કરી વ્યાજથી માત્ર 5 લાખની કમાણી થઈ શકે છે.
Post Office Schemes માં રોકાણ સુરક્ષિત હોય છે અને તેમાં રોકાણની ગેરંટી સરકારની હોય છે. એટલે કે કોઈપણ સ્થિતિમાં તમારા પૈસા ડૂબી જશે નહીં. આ યોજનામાં સરકાર દ્વારા વ્યાજ પણ શાનદાર આપવામાં આવે છે. તે તમારા નાના રોકાણને મોટા ફંડમાં પરિવર્તિત કરે છે. આ સિવાય સરકારી યોજનાઓ નિયમિત આવકની પણ ગેરંટી આપે છે.
પોસ્ટ ઓફિસની સ્મોલ સેવિંગ સ્કીમ ન માત્ર સુરક્ષાની દ્રષ્ટિએ પસંદ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તે રિટર્ન આપવાના મામલામાં પણ આગળ છે. પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમની વાત કરીએ તો તેમાં વર્ષે 7.5 લાખ સુધીનું મહત્તમ વ્યાજ મળે છે. આ વ્યાજ રોકાણના સમયગાળા પ્રમાણે આપવામાં આવે છે. આ એક વન ટાઇમ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ છે.
પોસ્ટ ઓફિસ ટાઇમ ડિપોઝિટ સ્કીમની સૌથી ખાસ વાત છે કે રોકાણકાર પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે ટેન્યોર પસંદ કરી શકે છે. તેમાં રોકાણના સમયગાળા પ્રમાણે વ્યાજ ઓફર કરવામાં આવે છે. જેમ કે 1 વર્ષની ટાઇમ ડિપોઝિટ પર 6.9%, 2 વર્ષ માટે 7%, 3 વર્ષ માટે 7.1% અને 5 વર્ષના રોકાણ પર 7.5% નું વ્યાજ મળે છે. તેનો મતલબ છે કે રોકાણકારો પોતાની સુવિધા પ્રમાણે એક વર્ષ, બે વર્ષ, ત્રણ વર્ષ કે પાંચ વર્ષ માટે એક સાથે રોકાણ કરી શકે છે.
હવે તમને જણાવીએ કે તમે આ સરકારી સ્કીમમાં રોકાણ કરી પાંચ લાખ રૂપિયાથી વધુની કમાણી કરી શકો છો. તેની ગણતરી સરળ છે, તે માટે તમારે મહત્તમ 5 વર્ષ માટે એક સાથે રૂપિયા રોકવા પડશે. જો તમે 12 લાખ રૂપિયા આ યોજનામાં પાંચ વર્ષ માટે લગાવો છો તો 7.5 ટકાના વ્યાજદર પ્રમાણે તમારૂ કુલ ફંડ 17,39,938 રૂપિયા થઈ જશે અને તેમાં વ્યાજથી કમાણી 5,39,938 રૂપિયા હશે.
જો તમે ઓછું રોકાણ કરવા ઈચ્છો છો તો 5 વર્ષ માટે 4.5 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો તો તમને 7.5 ટકાના વ્યાજદર પ્રમાણે મેચ્યોરિટી પર કુલ 652477 રૂપિયા મળશે. જેમાં તમને 2,02,477 રૂપિયાની કમાણી માત્ર વ્યાજથી થશે.
પાંચ વર્ષની જગ્યાએ જો તમે ત્રણ વર્ષમાં 2 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરવા ઈચ્છો છો તો તમારે 10 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. 3 વર્ષ બાદ 7.1 ટકાના વ્યાજદર પર તમારૂ કુલ ફંડ 12,35,075 રૂપિયા થઈ જશે અને તેમાં વ્યાજથી કમાણી 2,35,075 રૂપિયા હશે.