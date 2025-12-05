ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

2025ના અંતમાં શક્તિશાળી ગ્રહોની જોડી બનાવશે પાવફુલ યોગ, 3 રાશિના લોકોને મળશે સીધો લાભ !

Mangal Surya Yuti: વૈદિક જ્યોતિષમાં મંગળ-આદિત્ય યોગને ખૂબ જ શક્તિશાળી ગ્રહોની જોડી માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે મંગળ અને સૂર્ય એક જ રાશિમાં યુતિ કરે છે.
 

Updated:Dec 05, 2025, 04:57 PM IST

Mangal Surya Yuti: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ કહેવામાં આવે છે. આ ગ્રહ વ્યક્તિની ઉર્જા, હિંમત, આત્મવિશ્વાસ અને કાર્યક્ષમતા પર ઊંડો પ્રભાવ પાડે છે. મંગળ લગભગ 45 દિવસ સુધી એક રાશિમાં રહે છે અને પછી બીજી રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે. આમ, એક રાશિમાં પાછા ફરવામાં લગભગ 18 મહિના લાગે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, મંગળ અન્ય ગ્રહો સાથે યુતિ બનાવે છે, જેનાથી વિવિધ શુભ અને અશુભ યોગ બને છે.  

આ ડિસેમ્બરમાં, મંગળ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ યુતિ બનાવવા જઈ રહ્યો છે. 7 ડિસેમ્બરે રાત્રે 8:27 વાગ્યે, મંગળ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં તે 16 જાન્યુઆરી સુધી રહેશે. 16 ડિસેમ્બરે સવારે 4:26 વાગ્યે, સૂર્ય પણ ધન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે સૂર્ય અને મંગળ એક જ રાશિમાં યુતિ કરે છે, ત્યારે મંગળ-આદિત્ય યોગ બને છે. આ યોગ ઉર્જા, સફળતા, નેતૃત્વ અને શુભ પરિણામો આપનાર માનવામાં આવે છે. સૂર્ય અને મંગળ દ્વારા ધનુ રાશિમાં રચાયેલ આ શક્તિશાળી યુતિ 14 જાન્યુઆરી, 2026 સુધી અમલમાં રહેશે. આ સમય દરમિયાન, ત્રણેય રાશિઓમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો, લાભ અને પ્રગતિ થશે.  

તુલા રાશિ: આ યુતિ તુલા રાશિ માટે તમારા નસીબને મજબૂત બનાવશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ ઝડપી બનશે. સફળતા મળવાનું શરૂ થશે. અભ્યાસ, કારકિર્દી અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સારા પરિણામો શક્ય છે. મુસાફરી ફાયદાકારક રહેશે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા પ્રયાસથી સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે.  

મિથુન રાશિ: આ સમયગાળા દરમિયાન મિથુન કામ પર અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કરશે. સૂર્ય અને મંગળનો પ્રભાવ તમને ઉર્જા, ધ્યાન અને આત્મવિશ્વાસ આપશે. ભાગીદારી લાભ લાવશે. વ્યવસાયનો વિસ્તાર શક્ય છે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ તક અથવા પ્રમોશન પણ શક્ય છે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, અને માનસિક તણાવ ઓછો થશે.

ધન રાશિ: મંગળ-આદિત્ય યુતિ સીધી તમારી રાશિમાં બની રહી છે, જેના કારણે આ સમય તમારા માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આત્મવિશ્વાસ વધશે અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા મજબૂત બનશે. કાર્યને વેગ મળશે. તમારી કારકિર્દી, નોકરી અને વ્યવસાયમાં નવી તકો ખુલશે. અટકેલા પ્રોજેક્ટ્સ પૂર્ણ થશે. નાણાકીય લાભની સારી શક્યતાઓ રહેશે. વિદેશ સંબંધિત કાર્ય પણ સફળ થઈ શકે છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

