આવતા અઠવાડિયે બની રહ્યો છે પાવરફુલ નવપંચમ રાજયોગ, 3 રાશિના લોકોને થશે અચાનક નાણાકિય લાભ !


Shukra Gochar: જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, મકર રાશિમાં યમનું સ્થાન અને નવમા અને પાંચમા ભાવના બંને ગ્રહોનું દ્રષ્ટિકોણ નવપંચમ રાજયોગનું નિર્માણ કરી રહ્યું છે. 
 

Updated:Oct 04, 2025, 05:01 PM IST

Shukra Gochar: આ યોગ ઘણી રાશિઓ માટે શુભ પરિણામો લાવશે, જેમાંથી ત્રણ રાશિઓ ખાસ કરીને સકારાત્મક અસરો અનુભવી શકે છે.

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, શુક્રના રાશિ પરિવર્તનની બધી બાર રાશિઓ પર ઊંડી અસર પડે છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, શુક્ર હાલમાં સિંહ રાશિમાં છે અને 9 ઓક્ટોબરે સવારે 10:55 વાગ્યે તેની નીચી રાશિ, કન્યામાં પ્રવેશ કરશે. સામાન્ય રીતે, નીચ રાશિમાં ગોચર નકારાત્મક અસરો લાવી શકે છે, પરંતુ તે જ સમયે કન્યા રાશિમાં સૂર્યની હાજરી આ અસરને સંતુલિત કરશે.

વૃષભ રાશિ: આ વખતે, વૃષભ રાશિ માટે નવપંચમ રાજયોગ ખાસ કરીને ફળદાયી રહેશે. જૂની વૈવાહિક સમસ્યાઓનો ઉકેલ આવી શકે છે, અને સંતાન પ્રાપ્તિની શક્યતાઓ છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં તેમની મહેનતનો લાભ મળશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થશે, જોકે તેમણે રોકાણ અથવા મોટા જોખમોથી દૂર રહેવું જોઈએ. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થવાના મજબૂત સંકેતો છે.

કર્ક રાશિ: આ સમયગાળો કર્ક રાશિના લોકો માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. તેમના જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મધુર બનશે, અને પરિવારમાં સુમેળ સ્થાપિત થશે. ઘરેલું વિવાદો ઉકેલાશે, અને ઘરમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. રોકાણનું આયોજન કરનારાઓ માટે આ સમય ફાયદાકારક હોઈ શકે છે.

વૃશ્ચિક રાશિ: નવ પંચમ રાજયોગ આ રાશિના જાતકો માટે પ્રગતિ અને આદરનો સમયગાળો લાવી શકે છે. સમાજમાં માન વધશે, અને મિત્રો તમને ટેકો આપશે. વ્યવસાય અને રોજગારમાં નવી તકો ઊભી થઈ શકે છે, જે તમારી નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. લાંબા સમયથી ચાલતી ચિંતાઓ દૂર થશે અને તમે માનસિક શાંતિનો અનુભવ કરશો.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

