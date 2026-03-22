PPF, NPS અને લોન... 31 માર્ચ સુધીમાં પતાવી દો આ 5 કામ, નહીંતર થશે નુકસાન

નાણાકીય વર્ષ 2025-26 31 માર્ચે પૂર્ણ થવાનું છે. પરિણામે ઘણા નાણાકીય કામોની સમયમર્યાદા પણ પૂરી થવા આવી રહી છે. અમે પાંચ એવા કામ જણાવી રહ્યા છીએ જે 31 માર્ચ, 2026 સુધીમાં પૂર્ણ કરવા જરૂરી છે, જો નહીં કરો તો તમને નુકશાન થઈ શકે છે.
 

Updated:Mar 22, 2026, 04:06 PM IST

ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રુફ

1/5
image

જો તમે નાણાકીય વર્ષની શરૂઆતમાં ખાસ કરીને ટેકસ બચાવવા માટે રોકાણ કર્યું હોય, તો તમારે 31 માર્ચ પહેલાં આ રોકાણોનો પુરાવો સબમિટ કરવો જરૂરી છે. આ કરવા માટે તમારે તમારી કંપની અથવા એમ્પલોયર સંબંધિત દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા જરૂરી છે. જો નહીં કરો તો કરપાત્ર આવક વધી શકે છે.

હેલ્થ વીમો

2/5
image

જે વ્યક્તિઓ હેલ્થ વીમો ખરીદે છે તેઓ કલમ 80D હેઠળ કર કપાત માટે પાત્ર છે. તમે તમારા પરિવાર માટે 25000 સુધી, વરિષ્ઠ નાગરિકો માટે 50000 સુધી અને તમારા માતાપિતા માટે 75000 સુધીની કપાતનો દાવો કરી શકો છો. જોકે, આ લાભ મેળવવા માટે પ્રીમિયમ ચુકવણી 31 માર્ચ, 2026 પહેલાં કરવી જરૂરી છે.

ITR અપડેટ

3/5
image

જો તમે અગાઉ ફાઇલ કરેલા આવકવેરા રિટર્ન (ITR)માં કોઈ ભૂલો છે અથવા કોઈપણ કપાત ચૂકી ગયા હો તો તમે તેને હવે સુધારી શકો છો. ફોર્મ ITR-U દ્વારા તમે આકારણી વર્ષ (AY) 2021-22 (નાણાકીય વર્ષ 2020-21) માટે તમારા ટેક્સ રિટર્નને અપડેટ કરી શકો છો. આ પ્રક્રિયા 31 માર્ચ પહેલાં પૂર્ણ કરવી જરૂરી છે.

PPF, SSY અને NPS ખાતાઓમાં રોકાણ

4/5
image

જો તમે જૂની કર વ્યવસ્થા હેઠળ તમારું ITR ફાઇલ કરો છો અને કર મુક્તિ મેળવવા માંગતા હો, તો પણ તમે વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ માટે કર લાભોનો દાવો કરી શકો છો. તમે હાલમાં પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ (PPF), સુકન્યા સમૃદ્ધિ એકાઉન્ટ (SSA) અથવા નેશનલ પેન્શન સિસ્ટમ (NPS)માં રોકાણ કરીને આનો લાભ લઈ શકો છો. આવું કરવા માટે તમારે રોકાણ 31 માર્ચ, 2026 પહેલાં કરવું જરૂરી છે.

હોમ લોનના વ્યાજ પર કરમુક્તિ

5/5
image

કલમ 24(b) હેઠળ, તમે હોમ લોનના વ્યાજ પર કપાત દ્વારા કર લાભો મેળવી શકો છો. આ કલમ હેઠળ, તમે 2 લાખ સુધીના વ્યાજ પર કપાતનો દાવો કરી શકો છો. તમે વર્તમાન નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન જે વ્યાજ ચુકવ્યું છે, તેટલી રકમનો કપાતનો દાવો કરી શકો છો.

March Deadlinefinancial yearIncome Tax deductionHome loan

Trending Photos