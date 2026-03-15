Pradosh Vrat: 16 માર્ચે સોમવાર અને પ્રદોષ વ્રતનો દુર્લભ સંયોગ, સોમ પ્રદોષ વ્રતમાં આ રીતે કરો શિવજીને પ્રસન્ન
Som Pradosh Vrat: દર મહિનાની તેરસની તિથિ મહાદેવને સમર્પિત હોય છે. જેને પ્રદોષ વ્રત કહેવામાં આવે છે. મહાદેવની પૂજા કરવા માટે આ તિથિ ઉત્તમ ગણાય છે. તેરસની તિથિ સુખ, સમૃદ્ધિ અને પાપ મુક્તિ માટે ઉત્તમ માનવામાં આવે છે. તેમાં પણ જો પ્રદોષ વ્રત સોમવારે આવે તો તેનું મહત્વ વધી જાય છે. આ વખતે 16 માર્ચ 2026 અને સોમવારે પ્રદોષ વ્રત છે.
સોમ પ્રદોષ વ્રત
સોમ પ્રદોષ વ્રત હોય ત્યારે મહાદેવના મંદિરમાં જઈ શિવલિંગ પર ખાસ વસ્તુઓથી અભિષેક કરવાનું મહત્વ છે. મહાદેવની પૂજા આ વસ્તુઓ સાથે કરવામાં આવે તો શિવજી શીઘ્ર પ્રસન્ન થાય તેવી માન્યતા છે. આ વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને પણ જણાવીએ.
મધ
ભગવાન શિવને પ્રદોષ વ્રતના દિવસે મધ અર્પણ કરવાથી વાણીમાં મધુરતા, વ્યવહારમાં મીઠાસ આવે છે તેવી માન્યતા છે. સોમવારે શિવલિંગ પર મધ ચઢાવવાથી સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.
દહીં
સોમ પ્રદોષના દિવસે શિવલિંગ પર દહીનો ચઢાવવાથી જીવનમાં સ્થિરતા આવે છે. દહીં અર્પણ કરવાથી મન સ્થિર અને શાંત થાય છે.
દૂધ
ભગવાન શિવનો અભિષેક દૂધથી કરવાથી સારા સ્વાસ્થ્યના આશીર્વાદ મળે છે. સોમવારે મંદિરમાં જઈ શિવલિંગ પર કાચુ દૂધ અર્પણ કરવું શુભ રહે છે.
જલ
શિવલિંગનો અભિષેક જળથી કરવાથી પણ લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. માન્યતા છે કે શિવલિંગ પર જળ અર્પણ કરવાથી મનોકામનાપૂર્ણ થાય છે અને જીવનમાં શાંતિ વધે છે.
Trending Photos