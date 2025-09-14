Pratiyuti Drishti: આ તારીખથી શરૂ થશે આ 3 રાશિઓના અચ્છે દિન, બુધ-શનિની પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિથી થશે માલામાલ!
Pratiyuti Drishti 2025: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 17 તારીખના રોજ બુધ અને શનિ ગ્રહ 180 ડિગ્રી પર સ્થિત હશે એટલે કે તેઓ એકબીજાને પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિથી જોશે. આ ખગોળીય ઘટનાથી ઘણી રાશિઓને લાભ થવાની સંભાવના છે. ચાલો જાણીએ કે બુધ-શનિની પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિ ક્યારે બનશે અને કઈ ત્રણ રાશિઓને તેનાથી લાભ થવાની સંભાવના વધુ છે.
બુધ અને શનિ ગ્રહ રાશિ અને નક્ષત્ર ગોચર કરવાની સાથે-સાથે વક્રી અને માર્ગી પણ થાય છે. આ ઉપરાંત ઘણી વખત આ ગ્રહો એકબીજાથી એવી સ્થિતિમાં સ્થિત હોય છે, જે શુભ અને અશુભ યોગ બનાવે છે. જેવી રીતે ગોચરનું રાશિઓ પર ઊંડો પ્રભાવ પડે છે, તેવી જ રીતે યોગ અને દ્રષ્ટિની પણ અસર દેશ અને દુનિયા પર પણ જોવા મળે છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર 17 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ રાત્રે 11:15 વાગ્યાથી બુધ અને શનિ 180 ડિગ્રી પર એકબીજાની સામે આવશે એટલે કે તેઓ એકબીજાને પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિથી જોશે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં બુધ ગ્રહને બુદ્ધિ, ત્વચા, વ્યવસાય અને વિચારોનો દાતા માનવામાં આવે છે, જ્યારે શનિને કર્મ, ન્યાય, દુ:ખ અને પીડાનો કારક માનવામાં આવે છે. આ બન્ને ગ્રહોની પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિથી ઘણી રાશિઓને લાભ થવાની સંભાવના છે, જેના વિશે આજે અમે તમને પંચાંગની મદદથી જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ.
મિથુન રાશિ
બુધ-શનિની પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિથી મિથુન રાશિના જાતકોને લાભ થવાની સંભાવના છે. નાનામાં નાના કાર્યોમાં પણ સફળતા મળવાથી મન ખુશ રહેશે. નોકરી કરતા જાતકોને આર્થિક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડશે નહીં, પરંતુ તેમને દરેક જગ્યાએથી નફો મળશે. બીજી તરફ જે લોકો પરિણીત છે તેઓ તેમના લગ્ન જીવનમાં ખુશ રહેશે. વૃદ્ધોનો માનસિક તણાવ ઓછો થશે અને તેમના સ્વાસ્થ્યમાં થોડો સુધારો જોવા મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકોને 17 સપ્ટેમ્બરથી બનનારી બુધ-શનિની યુતિનો પણ લાભ મળશે. જો વિદ્યાર્થીઓ લાંબા સમયથી કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય, તો તેમાં સફળતા મળવાની શક્યતા વધુ છે. આ ઉપરાંત નસીબના સહયોગથી બગડેલા કામ પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયમાં ભારે નફો થવાને કારણે મન થોડા દિવસો સુધી ખુશ રહેશે.
મીન રાશિ
મિથુન અને તુલા રાશિની સાથે-સાથે મીન રાશિના જાતકોને પણ 17 સપ્ટેમ્બરથી બનનારી બુધ-શનિની પ્રતિયુતિ દ્રષ્ટિથી લાભ થવાની સંભાવના છે. ઉદ્યોગપતિઓને આર્થિક નુકસાનનો સામનો કરવો પડશે નહીં. નોકરી કરતા જાતકો પર કામનો બોજ નહીં હોય, તેના બદલે તેમને થોડો ખાલી સમય મળશે. આ ઉપરાંત લગ્ન જીવનમાં કોઈ સમસ્યા નહીં આવે, તેના બદલે તમને દરેક નિર્ણયમાં જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને માહિતી પર આધારિત છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
