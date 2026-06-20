/ગુજરાતમાં ચોમાસું ક્યારે બેસશે? હજુ કોઈ ફિક્સ તારીખ નહીં, પણ દક્ષિણ-ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં ચોમાસાની સત્તાવાર શરૂઆત થાય તે પહેલાં જ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીએ જોર પકડ્યું છે. છેલ્લા બે દિવસથી રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસોમાં દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડું અને વીજળી પડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, એક-બે સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતાને પગલે રાજ્યના મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, વડોદરા, ખેડા એમ કુલ 6 જિલ્લાઓ માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જ્યારે બાકીના જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થઈ શકે છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદ દરમિયાન 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર પવન ફૂંકાવાની અને વીજળી પડવાની આશંકા પણ સેવાઈ રહી છે. દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ખાસ કરીને ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં પવનની ગતિ 10થી 20 નોટ્સ સુધી પહોંચી શકે છે.
અમદાવાદ શહેરમાં આજે સામાન્ય રીતે વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. શહેરમાં એક-બે વખત વરસાદી ઝાપટાં પડવાની સંભાવના છે. અહીં પણ વરસાદ દરમિયાન 40થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને વીજળી પડવાની આશંકા છે. જોકે, રાજ્યના મહત્તમ તાપમાનમાં કોઈ મોટો ફેરફાર જોવા મળશે નહીં. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, દક્ષિણ-પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશ પર 5.8 કિલોમીટરની ઊંચાઈએ એક અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે. આ સિસ્ટમ ત્યાંથી લઈને દક્ષિણ-પૂર્વ મધ્ય અરબી સમુદ્ર સુધી એક ટ્રફ સિસ્ટમ બનાવે છે, જેના કારણે પવન મુખ્યત્વે દક્ષિણ-પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફ ફૂંકાઈ રહ્યો છે અને ભેજ આવતાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે.
ગુજરાતીઓ જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે વિધિવત ચોમાસું બેસવાના હજુ કોઈ સંકેત નથી. હાલમાં ચોમાસું મહારાષ્ટ્રના સાઉથન (દક્ષિણ) વિસ્તારમાં સ્થિર થયું છે. આગામી 3થી 4 દિવસ બાદ તે આગળ વધે તેવી શક્યતા છે, પરંતુ ગુજરાતમાં ચોમાસાનો સત્તાવાર વરસાદ ક્યારે બેસશે તે હજુ નક્કી થઈ શક્યું નથી.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર 20થી 25 જૂન દરમિયાન દક્ષિણ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં આગામી 6 દિવસ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં 20થી 23 જૂન સુધી (3 દિવસ) હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે. દિવસવાર વિગત નીચે મુજબ છે:
20 જૂન: ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ જાગવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. જેમાં બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહિસાગર. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં તો સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદની સંભાવના રહેલી છે. રાજ્યના બાકીના જિલ્લાઓમાં હવામાન શુષ્ક રહેવાની શક્યતા છે.
21-22 જૂન: વરસાદ માત્ર સૌરાષ્ટ્રના ત્રણ જિલ્લા (અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દીવ) અને દક્ષિણ ગુજરાત (સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી) પૂરતો સીમિત રહેશે. બાકીના તમામ જિલ્લાઓમાં વાતાવરણ શુષ્ક થઈ જશે.
22થી 25 જૂન: ચોમાસાની રાહ જોઈ રહેલા ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વાતાવરણ સંપૂર્ણ શુષ્ક રહેશે. માત્ર દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં જ છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવા ઝાપટાં પડશે.