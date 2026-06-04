Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /ગુજરાતના આ 16 જિલ્લામાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદનું યલો અલર્ટ; જાણો જુલાઈ મહિના માટે કેવો છે ચિંતાજનક સંકેત

ગુજરાતના આ 16 જિલ્લામાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદનું 'યલો અલર્ટ'; જાણો જુલાઈ મહિના માટે કેવો છે ચિંતાજનક સંકેત

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 04, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 08:47 AM IST

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાના સત્તાવાર આગમન પૂર્વે જ હવામાનમાં બહુ મોટો પલટો આવ્યો છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન એમ ત્રણ-ત્રણ સિસ્ટમ એકસાથે સક્રિય થતાં સમગ્ર રાજ્યના વાતાવરણમાં ભારે અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ સુધી ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે, જ્યારે આજે રાજ્યના 16 જિલ્લાઓ સહિત દાદરા-નગર હવેલી અને દીવ-દમણમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ સાથે વાવાઝોડાની આશંકાને પગલે 'યલો અલર્ટ' જાહેર કરાયું છે.

વાતાવરણ ઠંડુંગાર: તાપમાનનો પારો 3 ડિગ્રી ગગડ્યો1/5

વાતાવરણ ઠંડુંગાર: તાપમાનનો પારો 3 ડિગ્રી ગગડ્યો

અચાનક આવેલા આ હવામાન પલટાના કારણે અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો ૩ ડિગ્રી સુધી નીચે ઉતરી ગયો છે, જેથી લોકોને અસહ્ય ગરમીમાંથી રાહત મળી છે. અમદાવાદ ઉપરાંત આણંદ, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા અને ભરૂચ સહિતના જિલ્લાઓમાં તેજ પવન સાથે હળવો વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, તાપી, વડોદરા તેમજ સૌરાષ્ટ્રના ભાવનગર અને જૂનાગઢમાં નોંધાયો છે.

આજે ક્યાં-ક્યાં એલર્ટ અને કેવો રહેશે પવન?2/5

આજે ક્યાં-ક્યાં એલર્ટ અને કેવો રહેશે પવન?

હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આગામી બે દિવસ દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર, દક્ષિણ અને મધ્ય ગુજરાતમાં 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તીવ્ર પવન ફૂંકાશે અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે.

4 જૂનના રોજ આ જિલ્લાઓમાં યલો અલર્ટ3/5

4 જૂનના રોજ આ જિલ્લાઓમાં યલો અલર્ટ

સૌરાષ્ટ્રના ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર (દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા), મધ્ય ગુજરાતના વડોદરા, આણંદ, અરવલ્લી, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ. દક્ષિણ ગુજરાતના ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ. સંઘ પ્રદેશના દમણ, દીવ તથા દાદરા અને નગર હવેલીમાં વરસાદનું એલર્ટ અપાયું છે. અમદાવાદમાં પણ આગામી દિવસોમાં ભારે પવન અને કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની પૂરેપૂરી સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી4/5

હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી

ગુજરાતના જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે જૂન મહિના માટે ચોમાસાનું આખું ટાઈમટેબલ જાહેર કર્યું છે. 5 જૂન સુધી પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના ભાગરૂપે રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે. 7 થી 9 જૂન સુધીમાં દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં મેઘરાજાની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થશે. 11 થી 15 જૂનના મધ્યમાં ફરી એકવાર વાવાઝોડા અને તેજ પવન સાથે તોફાની વરસાદની સંભાવના. 20 થી 28 જૂનના અંતમાં સમગ્ર ગુજરાતમાં સાર્વત્રિક અને ચોમાસુ વરસાદી માહોલ જામશે.

જુલાઈ મહિના માટે ચિંતાજનક સંકેત5/5

જુલાઈ મહિના માટે ચિંતાજનક સંકેત

જૂનમાં ધમાકેદાર વરસાદની આગાહી વચ્ચે અંબાલાલ પટેલે જુલાઈ મહિનાને લઈને ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે, જુલાઈ મહિનામાં પેસિફિક મહાસાગરમાં સક્રિય થનારી 'અલ નીનો' ની અસર ભારત અને ગુજરાતના ચોમાસા પર જોવા મળી શકે છે. આ સ્થિતિના કારણે જુલાઈ મહિનામાં વરસાદની ગતિ થોડી ધીમી પડવાની આશંકા છે, જેના પર હવામાન વૈજ્ઞાનિકો પણ નજર રાખી રહ્યા છે.  

TAGS:
Gujarat Rain forecast
Gujarat weather update
Heavy Rain prediction
ambalal patel prediction
pre monsoon activity
Western Disturbance

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
3 સ્ટોર્સથી શરૂઆત, કઈ રીતે અર્શથી ફર્શ પર પહોંચ્યા રિટેલ કિંગ કિશોર બિયાણી
Farsh se Arsh Tak20 min ago
2
gujarat26 min ago
3
Cockroach Janta Party46 min ago
4
Virat Kohli48 min ago
5
gujarat1 hr ago