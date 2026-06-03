/ગુજરાતમાં પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તોફાની બની; ઓરેન્જ-યેલો એલર્ટ જાહેર, આગામી 3 કલાકમાં આ જિલ્લાઓમાં તૂટી પડશે મેઘો!

Ambalal Patel Forecast: સમગ્ર ગુજરાતમાં હાલ પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીએ જોર પકડ્યું છે. હવામાન વિભાગે આજે સવારે 7 વાગ્યે આગામી ત્રણ કલાક માટે નાવ કાસ્ટ બુલેટિન જાહેર કર્યું છે. જે મુજબ કચ્છ, બનાસકાંઠા, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં હળવા વરસાદની આગાહી સાથે યેલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. હાલમાં વાતાવરણમાં સર્જાયેલી ત્રણ સિસ્ટમો (બે સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ) સક્રિય હોવાને કારણે સમગ્ર રાજ્યના હવામાનમાં મોટી અસ્થિરતા જોવા મળી રહી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 2 થી 5 જૂન દરમિયાન ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ અને તીવ્ર પવન સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. આ સમયગાળા દરમિયાન પવનની ગતિ 50 થી 60 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આજે અને આવતીકાલે (2 અને 3 જૂન) રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરીને લોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગર બંને શહેરોમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે, જેના પગલે મહત્તમ તાપમાન 39 ડિગ્રી સેલ્સિયસ સુધી નીચે આવી શકે છે. 3 જૂને સૌરાષ્ટ્ર સહિત સમગ્ર ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ સાથે યેલો એલર્ટ રહેશે. જ્યારે 4 જૂને મધ્ય-ઉત્તર ગુજરાતમાં રાહત રહેશે, પરંતુ સુરત, નવસારી, વલસાડ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદી માહોલ યથાવત રહેશે.
પ્રી-મોન્સૂન એક્ટિવિટીના કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં તાપમાનમાં 3 થી 4 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાયો છે, જેનાથી લોકોને અસહ્ય ઉકળાટ અને બફારામાંથી મોટી રાહત મળી છે. જો કે, આ તોફાની પવને ભારે તારાજી પણ સર્જી છે. અમદાવાદ, સુરત, નવસારી, વડોદરા અને બોટાદ સહિતના વિસ્તારોમાં ધૂળની ડમરીઓ અને વીજળીના કડાકા સાથે વહેલી સવારે વરસાદ પડ્યો હતો.
વાવાઝોડા જેવા પવનને કારણે કલાકો સુધી વીજળી ગુલ થઈ ગઈ હતી. કુદરતી આફત વચ્ચે દાહોદમાં ત્રણ લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત થયા છે, જ્યારે બનાસકાંઠામાં વીજળી પડવાથી એક ભેંસનું મોત થયું છે. અનેક જગ્યાએ પતરા ઉડવાના અને ખેતીના તૈયાર પાકને મોટું નુકસાન થવાના અહેવાલો છે, જેથી ખેડૂતો હવે વળતરની માગ કરી રહ્યા છે.
બીજી તરફ, દેશમાં ચોમાસાના આગમનને લઈને બહુ સારા સમાચાર મળી રહ્યા છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું ખૂબ જ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. હાલ તે અરબી સમુદ્રના દક્ષિણ ભાગ, લક્ષદ્વીપ અને બંગાળની ખાડીના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં પહોંચી ચૂક્યું છે. અનુકૂળ સંજોગોને કારણે 4 જૂન સુધીમાં કેરળમાં ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થઈ જશે, જે બાદ આગામી દિવસોમાં તે ગુજરાત તરફ આગળ વધશે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ રાજ્યમાં ચોમાસા પૂર્વેના વરસાદને લઈને મહત્વના સંકેતો આપ્યા છે. આગામી 5 જૂન સુધી ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાત સહિત રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં છૂટોછવાયો વરસાદ વરસી શકે છે. રોહિણી નક્ષત્ર ઉતરતા જ વરસાદનું જોર વધશે. આ સિવાય 8 થી 15 જૂન વચ્ચે પણ રાજ્યમાં સારો વરસાદ થવાની સંભાવના છે, કારણ કે અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડી બંનેમાં લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ રહી છે.