માર્ચની શરૂઆતમાં જ માવઠાના વાવડ! આંધી વંટોળ સાથે શરૂ થઈ જશે પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી, અંબાલાલની આગાહી
Ambalal Patel Ni Mavtha Ni Agahi : છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ગુજરાતનું વાતાવરણ રમણભમણ થઈ ગયું છે. આ વચ્ચે હવે ફરી એકવાર મોટી ઉથલપાથલ થવાની છે. કારણ કે, માર્ચની શરૂઆતમાં જ માવઠાના વાવડ આવી ગયા છે. તો બીજી તરફ, માર્ચની મધ્યમાં આકરી ગરમી પડવાની શરૂઆત થઈ જશે. ગુજરાતના બાબા વેંગા કહેવાતા અંબાલાલ પટેલે અત્યારથી જ ઉનાળાની ભવિષ્યવાણી કરી દીધી છે.
સમુદ્ર શાંત રહેશે
હાલ સૌથી મોટા રાહતના સમાચાર એ છે કે, આગામી 15 દિવસમાં કોઈ મોટી હલચલ સમુદ્રમાં થવાની શક્યતા ઓછી છે. એટલે કે સમુદ્રીય ઘટનાઓ શાંત રહેશે. પરંતું તે પહેલાં દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય ભાગોમાં વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ આવશે. તેના લીધે હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા છે.
માર્ચ આવતા જ માવઠું આવશે
અંબાલાલ પટેલે માર્ચ મહિનામાં માવઠાની આગાહી કરતા કહ્યું કે, તારીખ 1 માર્ચ સુધીમાં સૌરાષ્ટ્રના અનેક ભાગોમાં, કચ્છ, ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં માવઠું થકે છે. તારીખ 8 થી 12 માર્ચ મધ્યમ કક્ષાનો પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતાં તેની અસર પણ ઉત્તર ભારતના ભાગો અને ગુજરાતના ભાગોમાં જણાશે. માર્ચના પાછળના પખવાડિયા અને એપ્રિલની શરૂઆત સુધીમાં દેશ સહિત ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે. પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે.
માર્ચમાં ગરમીની આગાહી આવી
પરંતુ માર્ચની શરૂઆતમાં રાજ્યના ઘણા ભાગોમાં આકરી ગરમી પડવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે, માર્ચના મધ્યમાં વંટોળ ચઢશે, પવન ફૂંકાશે, અને લૂ જેવું જણાશે. કેટલાક ભાગોમાં મહત્તમ તાપમાન 36થી 41 ડિગ્રી સુધી પહોંચી શકે છે. 12 માર્ચથી હવામાનમાં પલટો આવશે. પરંતુ માર્ચની 15 તારીખથી દેશના ઘણા ભાગોમાં આંધી વંટોળ સાથે પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ શકે છે. ઘણા ભાગમાં પવન સાથે કમોસમી વરસાદ અને કરા પડવાની પણ શક્યતા રહે અને 18થી 20 માર્ચ સુધીમાં આકરી ગરમી સાથે ધીરે ધીરે હવામાનમાં પલટો આવશે.
