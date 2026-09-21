/વરસાદ છોડો! ગુજરાતમાંથી મેઘરાજાની વિદાયની તારીખ ફાઈનલ, છતાં અંબાલાલની નવરાત્રિએ કરી વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel Rain Forecast: ગુજરાતમાં આ વર્ષે સારો વરસાદ વરસ્યા બાદ હવે ચોમાસાએ વિદાય લેવાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા ચોમાસાની વિદાય, ગરમીના પ્રકોપ અને આગામી દિવસોમાં વરસાદની સંભાવનાઓ અંગે મહત્વપૂર્ણ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની સત્તાવાર આગાહી અનુસાર, આગામી 2 થી 4 દિવસમાં રાજ્યમાંથી ચોમાસું વિદાય લેવાની શરૂઆત કરશે. જોકે, હાલમાં રાજ્યમાં લો પ્રેશર અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન એમ બે વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય હોવાથી વરસાદનો દોર સાવ અટક્યો નથી. આગામી બે દિવસ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતમાં પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે, જ્યારે અમદાવાદમાં પણ હળવો વરસાદ પડી શકે છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 23 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. આ અકળાવનારી ગરમી 24 ઓક્ટોબર સુધી અનુભવાશે, જેમાં ક્યારેક એસી અને પંખા ચાલુ કરવા પડે તેવી પરિસ્થિતિ નિર્માણ થશે. જોકે, ખેતીના દ્રષ્ટિકોણથી આ ગરમી ફાયદાકારક છે. ખેતરોમાં ઉભા કૃષિ પાકોના દાણાને સુકવવા માટે આ તીવ્ર તાપમાન ખૂબ જ જરૂરી બની રહેશે.
ગરમીની આગાહી વચ્ચે છૂટાછવાયા વરસાદની પણ સંભાવનાઓ વ્યક્ત કરાઈ છે. 20 થી 22 સપ્ટેમ્બરે દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રના સાવરકુંડલા, અમરેલી, ભાવનગર અને મહુવા પંથકમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. 22 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર અને પૂર્વ ગુજરાત, અમદાવાદ તથા દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે.
24-25 સપ્ટેમ્બરના રોજ બંગાળના ઉપસાગરની સિસ્ટમ આંધ્ર પ્રદેશ કે ઓડિશા તરફ લેન્ડફોલ થવાની શક્યતા છે. તેની સીધી અસરથી ગુજરાતના પૂર્વ અને ઉત્તર ભાગોમાં વરસાદ આવી શકે છે. ખાસ કરીને પૂર્વ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં 24 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન વરસાદ ધબધબાટી બોલાવી શકે છે.
ઓક્ટોબર મહિનામાં પણ હવામાનમાં પલટા જોવા મળશે. 4, 6, 7, 12 અને 15 ઓક્ટોબરના રોજ રાજ્યમાં વરસાદની સંભાવના છે. 10 ઓક્ટોબર પછી શરૂ થતા નવરાત્રીના તહેવારો દરમિયાન ગરમી પણ રહેશે અને સાથે જ અચાનક વરસાદી ઝાપટાં પણ પડી શકે છે. નોંધાયેલા આંકડાઓ મુજબ દમણમાં 64 MM, ખેડામાં 61 MM અને અમરેલીમાં 30 MM વરસાદ ખાબક્યો છે.