મહેમાનોએ લીધો ટેબલનો સહારો... ટ્રમ્પના ડિનર પર ફાયરિંગ બાદ હડકંપ, સામે આવી 10 ડરામણી તસવીરો

દરરોજ સવારે ઈરાન-યુએસ-ઈઝરાયલ હુમલાના સમાચાર અખબારમાં જોવા મળે છે, પરંતુ રવિવારની સવારે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પર થયેલા ફાયરિંગના સમાચારોએ હડકંપ મચાવી દીધો છે. એક હોટલમાં પત્રકારો માટે રાખવામાં આવેલા ડિનર પર અચાનક ફાયરિંગના અવાજથી નાસભાગ મચી હતી. અમે તમને આ ઘટનાની 10 તસવીરો દેખાડી રહ્યાં છીએ, જેના પરથી તેની ગંભીરતા સમજી શકાય.


 

Updated:Apr 26, 2026, 09:31 AM IST

ટ્રમ્પની સ્પીચ પહેલા ગોળીબારી

1/5
image

ડિનર વચ્ચે રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પનું ભાષણ થવાનું હતું, તે પહેલા થયેલી ગોળીબારીથી વ્હાઇટ હાઉસમાં હડકંપ મચી ગયો. કમાન્ડો એક્શનમાં આવ્યા અને તેમણે ટ્રમ્પને પોતાના ઘેરામાં લઈ લીધા હતા.

 

ટ્રમે માથુ ઝુકાવ્યું

2/5
image

ગોળીબારી દરમિયાન ટ્રમ્પ મંચ પર હાજર હતા અને તેમણે ગોળીનો અવાજ સાંભળવા પોતાનું માથું નીચું કરી લીધું હતું. કમાન્ડો તેમને બહાર લઈ ગયા. ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સ પણ ત્યાં હાજર હતા.

 

ટેબલ નીચે છુપાયા મહેમાન

3/5
image

વ્હાઇટ હાઉસમાં જોરદાર ધમાકાના અવાજ સંભળાયા. ગોળીબારીને કારણે મહેમાનોએ ટેબલનો સહારો લીધો અને તેની નીચે છુપાયેલા જોવા મળ્યા.

 

ખુરશી પર બેઠા હતા ટ્રમ્પ

4/5
image

ગોળીબારી દરમિયાન ટ્રમ્પ ખુરશી પર બેઠા હતા. કમાન્ડોએ ઘેરો બનાવ્યો અને તેમને પાછળ છુપાવી લીધા. ટ્રમ્પના ઘેરા વચ્ચે ખુરશી પરથી ઉઠ્યા અને કમાન્ડોએ તેમને સંભાળ્યા હતા.

શૂટર ઝડપાયો

5/5
image

 ટ્રમ્પ સુરક્ષિત છે. જેડી વેન્સને પણ કમાન્ડોએ સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. પોલીસે વોશિંગટન હિલ્ટન હોટલને ચારે તરફથી ઘેરી લીધી હતી. સુરક્ષાદળોએ શૂટરને દબોચી લીધો હતો, ત્યારબાદ આ તસવીર સામે આવી છે. 

 

