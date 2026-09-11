/Gold Price Prediction: 1 તોલા સોનાનો ભાવ પહોંચશે 15 લાખ! આ કારણે આવશે ભાવ વધારો, દિગ્ગજની ભવિષ્યવાણી

Gold Price Prediction: એક અબજોપતિએ ભવિષ્યવાણી કરી છે કે 10 ગ્રામ સોનાની કિંમત 15 લાખ રૂપિયા થશે, સોનાના ભાવમાં તાજેતરમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે, અબજોપતિની આ ભવિષ્યવાણીએ બજારમાં હલચલ મચાવી દીધી છે.
Gold Price Prediction: અબજોપતિએ ભારતીય બજારમાં સોનાનો ભાવ પ્રતિ 10 ગ્રામ 15 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી શકે છે. હાલમાં, ભારતમાં 10 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 1.50 લાખ રૂપિયાના ભાવે ચાલી રહ્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં, સોનાનો ભાવ પ્રતિ ઔંસ 50000 ડોલર સુધી પહોંચી શકે છે. તેમણે સોનાના ભાવમાં આ અચાનક વધારા પાછળના કારણો પણ સમજાવ્યા છે.
અબજોપતિ અને ઇલેક્ટ્રોમના ચેરમેન થોમસ કપલાન માને છે કે સોનામાં હજુ પણ એટલો બધો ઉછાળો બાકી છે કે તેની કિંમત તેના હાલના લેવલ કરતાં અનેક ગણી વધી શકે છે. કપલાને ભવિષ્યવાણી કરી છે કે લાંબા ગાળે સોનું 30,000 ડોલરથી, 40,000 ડોલર અને 50,000 ડોલર પ્રતિ ઔંસ સુધી પહોંચી શકે છે. હાલના ભાવને પ્રતિ ઔંસ આશરે 4,600 ડોલરના ભાવે ધ્યાનમાં લેતા, 50,000 ડોલરથી દસ ગણો વધારો દર્શાવે છે. પ્રતિ ડોલર 95 રૂપિયાના દરે, આ ભારતીય બજારમાં પ્રતિ 10 ગ્રામ આશરે 15 લાખ રૂપિયા થાય છે.
જો કે, કપલાને સોનાનો ભાવ ક્યારે આ લેવલે પહોંચશે તે સ્પષ્ટ કર્યું નથી. તેમનું કહેવું છે કે ટૂંકા ગાળામાં સોનામાં વધુ ઘટાડો અથવા સુધારા જોવા મળી શકે છે, પરંતુ મધ્યમ અને લાંબા ગાળામાં સોના અને ચાંદીમાં હજુ પણ નોંધપાત્ર વધારો થવાની સંભાવના છે.
2025માં સોનાના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. આ પછી, તાજેતરના મહિનાઓમાં સોનામાં સુધારો થયો છે. આ ઘટાડાએ રોકાણકારોમાં એવા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે કે શું સોનાનો તેજીનો દોર પૂરો થયો છે. જો કે, કપલાન સહિત ઘણા વૈશ્વિક વિશ્લેષકો લાંબા ગાળે સોના પર તેજીમાં રહે છે.
કપલાન મુખ્ય તેજીવાળા બજાર વચ્ચે વર્તમાન ઘટાડાને સામાન્ય કરેક્શન માને છે. તેઓ તેની તુલના 1987ના સમયગાળા સાથે પણ કરે છે, જ્યારે બ્લેક મન્ડે દરમિયાન યુએસ શેરબજારમાં લગભગ 36 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. કપલાનના મતે, તે સમયે ઘટાડો મોટો અને ભયાનક લાગતો હતો, પરંતુ આજે લાંબા ગાળાના ચાર્ટ પર તેની અસર ઘણી ઓછી દેખાય છે.
કપલાને અગાઉ કહ્યું છે કે સોના અને ચાંદીના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો નબળાઈના સંકેતને બદલે ખરીદીની તક તરીકે જોઈ શકાય છે. તેમના મતે, 1987નો બજાર કડાકો સમગ્ર તેજીવાળા બજારમાં બેસ્ટ ખરીદીની તકોમાંની એક સાબિત થયો. તેમણે કહ્યું છે કે લાંબા ગાળે સોના અને ચાંદીના ભાવ હાલના લેવલોથી અનેક ગણા વધી શકે છે. જો કે, આ યાત્રા દરમિયાન રોકાણકારોને નોંધપાત્ર વધઘટ અને તીવ્ર સુધારાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
કપલાનનો પ્રતિ ઔંસ 50,000 ડોલરની ભવિષ્યવાણી ખુબ જ મોટી છે અને યોગ્ય સમય સાથેની ભવિષ્યવાણી નથી. જો સોનું આ લેવલે પહોંચે અને ડોલર-રૂપિયાનો વિનિમય દર સરેરાશ 95 રૂપિયા પ્રતિ ડોલર થાય, તો ભારતીય ચલણમાં તેની કિંમત પ્રતિ 10 ગ્રામ લગભગ 15 લાખ રૂપિયા હશે. તેથી, 15 લાખ રૂપિયાનો અંદાજ એ સંભવિત લાંબા ગાળાનું ચિત્ર છે. નજીકના ગાળાના સોનાના ભાવ માટે તે કોઈ યોગ્ય ટારગેટ નથી. સોનાના ભાવ ઘણા પરિબળો પર આધારિત રહેશે, જેમાં વૈશ્વિક માંગ, કેન્દ્રીય બેંક ખરીદી, વ્યાજ દર, ફુગાવો, ભૂ-રાજકીય ઘટનાઓ અને રૂપિયાની ગતિવિધિનો સમાવેશ થાય છે.
Disclaimer: સોના-ચાંદીમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.