/ગણતરીના કલાકોમાં શુક્રના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી વધી શકે છે મુશ્કેલીઓ! આ 4 રાશિઓ માટે એલર્ટ

Shukra Gochar 2026: 29 જુલાઈથી શુક્ર પોતાનો માર્ગ બદલીને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ સૂર્ય-શાસિત નક્ષત્રમાં શુક્રનો પ્રવેશ ચાર પસંદગીના રાશિઓ માટે નકામા ખર્ચ અને બજેટમાં વિક્ષેપોનો સંકેત આપે છે. જાણો કયા વ્યક્તિઓએ નાણાકીય વ્યવહારોમાં ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે અને કયા પગલાં રાહત આપશે.
Shukra Gochar 2026: જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં શુક્રને સુખ, સમૃદ્ધિ, સંપત્તિ, સુંદરતા અને ભૌતિક સુખનો કારક માનવામાં આવે છે. જ્યારે પણ શુક્રની ગતિ અથવા નક્ષત્રમાં પરિવર્તન આવે છે, ત્યારે તે બધી 12 રાશિઓના જીવન પર સીધી અસર કરે છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, 29 જુલાઈ, 2026ના રોજ, શુક્ર સૂર્ય દ્વારા શાસિત ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે.
સૂર્ય અને શુક્ર વચ્ચે સમતા અથવા શત્રુતાનો સંબંધ હોવાનું માનવામાં આવે છે. પરિણામે, શુક્રનું સૂર્યના ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ રહેશે, જ્યારે અન્ય રાશિઓને નાણાકીય, માનસિક અને વ્યાવસાયિક મોરચે ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર પડશે. ચાલો જોઈએ કે આ ગોચરને કારણે કઈ રાશિઓને નુકસાન અથવા પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે:
વૃશ્ચિક રાશિ: આ રાશિના જાતકોને આ સમયગાળા દરમિયાન તેમની કારકિર્દી અથવા વ્યવસાયમાં અણધાર્યા ઉતાર-ચઢાવનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ભાગીદારીમાં કામ કરતા લોકોએ ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. નાણાકીય વ્યવહારો કરતી વખતે યોગ્ય દસ્તાવેજોનું પાલન કરવામાં આવે તેની ખાતરી કરો. કામના સંબંધમાં બિનજરૂરી મુસાફરી થઈ શકે છે, જેના કારણે થાક અને નાણાકીય નુકસાન બંને થઈ શકે છે.
સિંહ રાશિ: ઉત્તરાફાલ્ગુની નક્ષત્રનો સ્વામી સૂર્ય સિંહ રાશિનો સ્વામી ગ્રહ હોવાથી, આ ગોચર સિંહ રાશિ પર સીધી અસર કરશે. અહંકાર કે અતિશય આત્મવિશ્વાસ ચાલુ કાર્યને બગાડી શકે છે. કામ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે સંકલન જાળવી રાખો. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજ વધી શકે છે, તેથી વાતચીત જાળવી રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.
મિથુન રાશિ: આ રાશિના જાતકોએ આ સમયગાળા દરમિયાન તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધો પર ખાસ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પારિવારિક જીવનમાં તણાવ કે મતભેદો ઉભા થઈ શકે છે. વાણી પર સંયમ રાખો. કોઈપણ મોટું રોકાણ કરતા પહેલા હંમેશા અનુભવી વ્યક્તિની સલાહ લો.
મેષ રાશિ: મેષ રાશિ માટે, શુક્રનું આ ગોચર ખર્ચમાં વધારો લાવી શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન બજેટ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. નકામા ખર્ચને નિયંત્રિત કરવું મુશ્કેલ બનશે. કામ પર સાથીદારો સાથે સંઘર્ષ ટાળો. કોઈપણ નાણાકીય વ્યવહારો સાવધાની સાથે કરો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)