કરોડોની પ્રોપર્ટી, લક્ઝરી કાર અને કરોડોની ફી... 39 વર્ષની ઉંમરે પણ કુંવારી છે આ હસીના
Shraddha Kapoor Net Worth: બોલિવૂડમાં એકથી એક ચડિયાતી અભિનેત્રીઓ છે, જેમણે પોતાના ટેલેન્ટના જોરે નામના મેળવી છે અને આજે તેઓ ફિલ્મ જગતનો જાણીતો ચહેરો બની ગઈ છે. તેમની ફેન ફોલોઈંગ પણ જબરદસ્ત છે. એટલું જ નહીં, તેઓ હવે ફિલ્મો માટે મોટી રકમ પણ વસૂલે છે. આજે અમે તમને એક એવી જ હસીના વિશે જણાવીશું, જેણે નાની ઉંમરમાં ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પોતાની ઓળખ બનાવી લીધી હતી અને આજે ટોપ એક્ટ્રેસમાં તેની ગણતરી થાય છે.
અમે જે અભિનેત્રીની વાત કરી રહ્યા છીએ તે બીજું કોઈ નહીં પણ શ્રદ્ધા કપૂર છે. શ્રદ્ધા કપૂરનો જન્મ 3 માર્ચ 1987ના રોજ થયો હતો. તેણે બોલિવૂડમાં પોતાની મહેનત અને ટેલેન્ટના દમ પર એક અલગ ઓળખ બનાવી છે. આજે અભિનેત્રી પોતાનો 39મો જન્મદિવસ ઉજવી રહી છે. તેમના જન્મદિવસ નિમિત્તે આજે અમે તમને તેની નેટવર્થ વિશે જણાવીશું.
પારિવારિક બેકગાઉન્ડ અને શિક્ષણ
તમને જણાવી દઈએ કે બોલિવૂડ અભિનેત્રી શ્રદ્ધા કપૂર પ્રખ્યાત વિલન શક્તિ કપૂર અને શિવાંગી કોલ્હાપુરેની પુત્રી છે. તેમણે પોતાનું નર્સરી શિક્ષણ મુંબઈથી મેળવ્યું હતું. ત્યારબાદ આગળના અભ્યાસ માટે શ્રદ્ધાએ 'અમેરિકન સ્કૂલ ઓફ બોમ્બે'માં એડમિશન લીધું હતું.
ફિલ્મી કરિયરની શરૂઆત
શ્રદ્ધા કપૂરે ફિલ્મની ઓફર મળ્યા બાદ પોતાનો અભ્યાસ અધવચ્ચે જ છોડી દીધો હતો. તેણે પોતાની કરિયરની શરૂઆત વર્ષ 2010માં ફિલ્મ 'તીન પત્તી'થી કરી હતી. આ ફિલ્મમાં શ્રદ્ધા કપૂરની સાથે અમિતાભ બચ્ચન અને આર. માધવન જેવા દિગ્ગજ કલાકારો જોવા મળ્યા હતા.
શ્રદ્ધા કપૂરે અત્યાર સુધીમાં તેની ફિલ્મી સફરમાં ઘણી હિટ ફિલ્મો આપી છે, જેમાં છીછોરે, સ્ત્રી અને સ્ત્રી 2, એક વિલન, હૈદર, બાગી અને એબીસીડી 2 જેની ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે. તેમણે અત્યાર સુધીમાં લગભગ 28 ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે.
નેટવર્થ અને લક્ઝરી લાઈફસ્ટાઈલ
શ્રદ્ધા કપૂરની નેટવર્થની વાત કરીએ તો, તેમની પાસે અંદાજે 103 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ છે. એટલું જ નહીં, અભિનેત્રી પાસે જુહુમાં એક શાનદાર ઘર પણ છે, જેની કિંમત 60 કરોડ રૂપિયા હોવાનું કહેવાય છે.
તમને જણાવી દઈએ કે શ્રદ્ધા કપૂરને મોંઘી ગાડીઓનો પણ શોખ છે. તેમની પાસે 4 કરોડ રૂપિયાની લેમ્બોર્ગિની હુરાકન ટેકનીકા સહિત ઘણી લક્ઝરી ગાડીઓ છે. શ્રદ્ધા એક ફિલ્મ માટે 5 થી 6 કરોડ રૂપિયા ચાર્જ કરે છે. આટલી સફળતા મેળવ્યા છતાં શ્રદ્ધાએ હજુ સુધી પોતાનો જીવનસાથી પસંદ કર્યો નથી, તે 39 વર્ષની ઉંમરે પણ કુંવારી છે.
