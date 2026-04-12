Protein: મોંઘા પ્રોટીન પાવડરની જરૂર નથી, જમવામાં આ 5 સસ્તી વસ્તુઓ સામેલ કરો, શરીરમાં નેચરલી વધવા લાગશે પ્રોટીન
Protein Rich Food: પ્રોટીન શરીરના સ્નાયૂને મજબૂત કરવાનું કામ કરે છે. દરેક વ્યક્તિએ રોજના આહારમાં એવી વસ્તુઓનો સમાવેશ કરવો જોઈએ જેનાથી શરીરને પ્રોટીન મળે. પ્રોટીન શરીર માટે મહત્વપૂર્ણ પોષકતત્વ છે.
લોકોના મનમાં પ્રોટીનને લઈ 2 ગેરસમજ હોય છે. એક કે જે લોકો જીમ જતા હોય તેમણે પ્રોટીન લેવું જરૂરી હોય અને બીજી માન્યતા છે કે પ્રોટીન વધારવા માટે પ્રોટીન પાવડર કે પછી નોન વેજ ખાવું પડે. પરંતુ એવું નથી શરીરની પ્રોટીનની જરૂરીયાત પુરી કરવા માટે આહારમાં આ 5 વસ્તુઓનો સમાવેશ કરી શકાય છે.
દાળ અને કઠોળ
દાળ અને કઠોળ પ્રોટીનથી ભરપુર હોય છે. રોજના આહારમાં દાળ અથવા કઠોળ બે માંથી એક વસ્તુ એડ કરવાનું રાખો. દાળ અને કઠોળથી શરીરને પ્રોટીન મળે છે.
દહીં
દહીંથી શરીરને પ્રોટીન પણ મળે છે. પ્રોટીન માટે દિવસમાં 2 વાટકી દહીં ખાવાનું રાખો. જમવા સાથે કે અન્ય કોઈપણ રીતે ડાયટમાં દહીં એડ કરો.
સોયાબીન
વેજીટેરીયન માટે સોયાબીન પ્રોટીનનો સૌથી સારો સોર્સ છે. પ્રોટીનની જરૂરીયાત પુરી કરવા માટે સોયાબીનના લોટને રોટલીના લોટમાં મિક્સ કરી રોટલી બનાવી સકો છો. આ સિવાય સોયાચંક્સ ડાયટમાં એડ કરી શકો છો.
સીંગ-ચણા
પ્રોટીન રીચ વસ્તુઓમાં સીંગ ચણાનો સમાવેશ પણ થાય છે. દિવસ દરમિયાન એક મુઠ્ઠી સિંગ-ચણા ખાઈ લેવાથી શરીરને જરૂરી પ્રોટીન મળી રહે છે.
સત્તુ
સત્તુ પીવાથી ઉનાળામાં ડબલ ફાયદો થશે. એક તો શરીરને પ્રોટીન મળશે અને બીજું સત્તુ પીવાથી શરીર હાઈડ્રેટ થશે. એક વાત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી કે સત્તુમાં હંમેશા લીંબુ મિક્સ કરીને ઉપયોગમાં લેવું.
