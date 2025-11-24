પોલીસનો પટ્ટો ઉતારવાની વાત કરતા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય મેવાણીનો ઠેર-ઠેર વિરોધ, PHOTOs
Police Parivar Protest Against MLA Jignesh Mevani : પોલીસને ચીમકી આપવાના મુદ્દે કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણી સામે ભારે આક્રોશ.. પાટણમાં પોલીસ પરિવારોએ કાઢી રેલી.. તો થરાદમાં પણ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ કરી રજૂઆત. મેવાણી સામે કડક કાર્યવાહીની માગ
પોલીસ પરિવાર રસ્તા પર ઉતર્યા
ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણી સામે ગુજરાતનો પોલીસ પરિવાર આક્રોશિત બન્યો છે. પોલીસ પટ્ટા ઉતારવાની કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીની ધમકી બાદ વિવાદ વકર્યો છે. ધારાસભ્ય જિજ્ઞેશ મેવાણીના રાજીનામાની માંગ ઉઠી છે. જિજ્ઞેશ મેવાણી પર લોકોને ઉશ્કેરવાના પ્રયાસનો આરોપ લગાવાયો છે. ત્યારે આક્રોશિત સિંઘમ પરિવાર ન્યાય માટે મેદાને આવ્યો. સમગ્ર રાજ્યમાં પોલીસ પરિવારે વિરોધ નોંધાવ્યો. જિજ્ઞેશ મેવાણીના વિરોધમાં થરાદ અને પાટણમાં આક્રોશ, પોલીસ પરિવાર અને સમર્થકો રસ્તા પર ઉતર્યા.
જિગ્નેશ મેવાણી માફી માંગે
પાલનપુરમાં પણ પોલીસ પરિવાર દ્વારા જીગ્નેશ મેવાણીનો વિરોધ કર્યો. પાલનપુર SP કચેરી આગળ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ પરિવારના લોકો ભેગા થયા. હાથમાં બેનરો લઈને પોલીસ પરિવારના લોકો વિરોધ કરવા એકઠા થયા. થોડીવારમાં રેલી નીકાળી સુત્રોચાર કરી વિરોધ પ્રદર્શન કરશે. જેમાં જિગ્નેશ મેવાણી થરાદ પોલીસ મથકે જઈને માફી માંગે તેવી માંગ કરાઈ.
મેવાણી રાજીનામું આપે
પાટણમાં પોલીસ પરિવાર દ્વારા રેલી યોજી જીજ્ઞેશ મેવાણી વિરૂદ્ધ પાટણ કલેક્ટરને આવદેન પત્ર આપવામાં આવ્યું. મોટી સંખ્યામાં પોલીસ પરિવારના સભ્યો બેનરો સાથે રેલીમાં જોડાયા. જીગ્નેશ મેવાણી હાય હાય, પટ્ટા ટોપી ઉતારવાની વાત કરનારોઓ સાવધાન, પોલીસ પરિવાર જિંદાબાદના બેનરો સાથે વિશાળ રેલી નીકળી હતી. ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી રાજીનામુ આપે તેવી કરાઈ માંગ
મેવાણી સામે પ્રેસનોટ જાહેર
થરાદ પોલીસ મથકમાં વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી દ્વારા શિવનગર વિસ્તારના લોકોને લઈ જઈ દારૂ અને નશીલા પદાર્થોના વેચાણ બાબતે સુત્રોચાર અને ધરણા મામલે થરાદ પોલીસે આ સમગ્ર બાબતને સુનિયોજિત કાવતરું ગણાવતી પ્રેસનોટ જાહેર કરી. થરાદ પોલીસે સપ્ટેમ્બર માસમા 32 લાખ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર વિદેશી દારૂની હેરાફેરીનો કેસ કરી મુદ્દામાલ જપ્ત કરેલ જેમાં એક પોલીસ કર્મચારી સંડોવાયેલો હોય તેની અટકાયત કરી તેની સામે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરતા તે હાલ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મુકાયો છે.
જોકે જીગ્નેશ મેવાણી સાથે આ પ્રોહીબિશનના ગુનાના પોલીસ કર્મીના પરિવારજનો અને તેના પિતાએ હાજર રહીને સુત્રોચાર કરી પોલીસ ઉપર દબાણ લાવવાનું કૃત્ય કર્યું હોવાનો પ્રેસનોટમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. જિગ્નેશ મેવાણી દ્વારા પોલીસ સાથે ગેરવ્યાજબી બંધારણીય ભાષાનો ઉપયોગ કરી પોલીસની છબી ખરડાય તેવું કૃત્ય કરીને લોકોને ઉશ્કેરવાનું કામ કર્યું હોવાનો પ્રેસનોટમાં ઉલ્લેખ કરાયો. પોલીસ વિભાગ દ્વારા આ બાબતને ગંભીરતા પૂર્વક નોંધ લીધી હોવાની અને આ બિલકુલ સાંખી લેવામાં નહિ આવે તેવું જણાવ્યું.
થરાદ જિલ્લામાં જીગ્નેશ મેવાણીનો ભારે વિરોધ
થરાદમાં ગામમાં પોલીસ પરિવારે સાથે મળીને ધારાસભ્ય જિગ્નેશ મેવાણીનો વિરોધ કર્યો. લોકોએ કહ્યું કે, જિગ્નેશ મેવાણીના વાણીવિલાસે ગામનો માહોલ બગાડ્યો છે. જીગ્નેશ મેવાણીએ પોલીસ સાથે અશિષ્ટ વર્તન કર્યું છે.
વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીના વર્તનથી લોકો નારાજ છે. પોલીસ પણ સમાજનું અભિન્ન અંગ હોવાની લોકોએ વાત કરી. 'પટ્ટા-ટોપી ઉતારવાની વાત કરનારાઓ સાવધાન' ના બેનર ગામમાં લગાવાયા છે. તો 'જિગ્નેશ મેવાણી હાય હાય'ના પોસ્ટર લઈને લોકો નીકળી પડ્યા છે. પોલીસ સાથેના ગેરવર્તનથી પોલીસ પરિવારો રોષે ભરાયા છે. પોલીસના સમર્થનમાં વેપારીઓએ દુકાનો પણ બંધ રાખી.
પાલનપુરમાં પણ વિરોધ
પાલનપુરમાં પણ પોલીસ પરિવાર દ્વારા જીગ્નેશ મેવાણીનો વિરોધ કરાયો. પાલનપુર SP કચેરી આગળ મોટી સંખ્યામાં પોલીસ પરિવારના લોકો ભેગા થયા હતા. હાથમાં બેનરો લઈને પોલીસ પરિવારના લોકોએ વિરોધ કર્યો.
'હલ્લા ગુલ્લા' કરનારા ભણેલા લોકો પર સંઘવીનો કટાક્ષ
મેવાણીએ થરાદ પોલીસ સાથે જે પ્રકારે વર્તન કર્યું હતું તેની નોંધ લઈને હર્ષ સંઘવીએ સરકારી કર્મચારીઓને નિમણૂક પત્રો એનાયત કરવાના એક કાર્યક્રમમાં આ મુદ્દે વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું કે, "સોશિયલ મીડિયાના જમાનામાં કેટલાક લોકો સરકારી કચેરીઓમાં જઈને હલ્લા ગુલ્લા કરે છે અને પટ્ટા ઉતરાવી લેવાની વાતો કરે છે. નવાઈની વાત એ છે કે, આવા લોકોમાં ખૂબ ભણેલા અને ઘણી ડિગ્રીઓ જેની પાસે હોય તેવા લોકો પણ છે." સંઘવીએ આ નિવેદન દ્વારા જિજ્ઞેશ મેવાણી પર સીધો કટાક્ષ કર્યો હતો.
