અમેરિકામાં પૂજા કે હવન કરાવવા માટે કેટલી દક્ષિણા લે છે પંડિત? જાણો કથાથી લઈને ગૃહ પ્રવેશ સુધીનો ખર્ચ

Puja cost in USA:અમેરિકામાં રહેતા ભારતીય લોકો પોતાની સંસ્કૃતિને ભૂલતા નથી અને ત્યાં પણ પૂજા-પાઠ કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરાવે છે. પરંતુ શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે અમેરિકામાં પૂજા કરાવનાર પંડિત કેટલી દક્ષિણા લે છે.

Updated:Apr 11, 2026, 12:03 PM IST

અમેરિકામાં પૂજા-પાઠ

ભારતમાં પૂજા-પાઠ કે ધાર્મિક અનુષ્ઠાન કરાવવા સામાન્ય વાત છે અને લોકો અલગ-અલગ પ્રસંગો પર પૂજા-પાઠ કરાવે છે. આ દરમિયાન પંડિતજીને દાન-દક્ષિણા આપવામાં આવે છે. પરંતુ જે લોકો ભારતથી વિદેશમાં જઈને રહે છે તે પણ પોતાની સંસ્કૃતિને ભૂલતા નથી. તેવામાં ઘણીવાર લોકોના મનમાં તે સવાલ આવે છે કે આખરે અમેરિકામાં પૂજા કે હવનમાં કેટલો ખર્ચ આવે છે?

અમેરિકામાં પંડિત કેટલી દક્ષિણા લે છે?

અમેરિકામાં મોટી સંખ્યામાં ભારતીય લોકો રહે છે અને તેઓ પોતાની ભારતીય સંસ્કૃતિને ભૂલતા નથી. દરેક શુભ કાર્યમાં પૂજા-અર્ચના કરાવે છે અને સમય-સમય પર ધાર્મિક અનુષ્ઠાન પણ કરાવે છે. અમેરિકામાં પંડિતજીની દક્ષિણા ભારતની તુલનામાં થોડી વધુ હોય છે. ન્યૂયોર્ક, કેલિફોર્નિયા કે ટેક્સાસ જેવા શહેરોમાં પંડિતજીની ફી $151 થી $501 સુધી હોય છે. ભારતીય કિંમત અનુસાર લગભગ 14 હજારથી 40000 રૂપિયા છે. દરેક પૂજા માટે નક્કી હોય છે.  

મોંઘી હોવા છતાં લોકો કરાવે છે પૂજા

અમેરિકામાં રહેતા લોકો પોતાની ભારતીય સંસ્કૃતિ તથા પરંપરાઓને ભૂલતા નથી એટલે પૂજા-પાઠ કરાવે છે. પૂજા-હવન કરાવવાથી ઘરમાં પોઝિટિવિટી આવે છે અને માહોલ પણ શુદ્ધ થાય છે.

અમેરિકામાં લગ્નની ફી

અમેરિકામાં સગાઈ-લગ્ન સંસ્કાર માટે પંડિતજીને  $501 - $1500  કે તેનાથી વધુ ફી આપવી પડે છે.  

અમેરિકામાં હવનની ફી

જો યુએસમાં રહેતી કોઈ વ્યક્તિ હવન કરાવે તો તે માટે $151 – $351 સુધીનો ખર્ચ આવે છે.

અમેરિકામાં ગૃહ પ્રવેશ પૂજાની ફી

અમેરિકામાં ગૃહ પ્રવેશની પૂજા, હવન, વાસ્તુ શાંતિની ફી $251 - $551 એટલે કે 24000થી 51000 રૂપિયા સુધી હોય છે.

અમેરિકામાં સત્યનારાયણ કથાની ફી

અમેરિકામાં જો કોઈ ભારતીય સત્યનારાયણ ભગવાનની કથા કરાવવા ઈચ્છે છે તો ફી $201 – $401 એટલે કે 18000થી 3800 રૂપિયા સુધી હોય છે. આ સાથે તેમાં હવનની પૂજા પણ સામેલ હોય છે.

