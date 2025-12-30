ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

30 ડિસેમ્બરથી આ રાશિના જાતકોને મોજે મોજ ! આ 3 શુભ યોગ બનતાં ધન-સંપત્તિમાં થશે જબરદસ્ત વધારો

Putrada Ekadashi Shubh Yog 2025 : પોષ પુત્રદા એકાદશી 30 અને 31 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવશે. માન્યતાઓ અનુસાર, આ દિવસે ઉપવાસ કરવાથી સંતાન પ્રાપ્તિનું વરદાન મળે છે. ખાસ વાત એ છે કે, આ એકાદશી પર ત્રણ શુભ યોગ પણ બની રહ્યા છે, જે ત્રણ રાશિઓ માટે સૌભાગ્ય લાવશે.

Updated:Dec 30, 2025, 03:09 PM IST

Putrada Ekadashi Shubh Yog 2025 : સનાતન ધર્મમાં પોષ પુત્રદા એકાદશીનું વિશેષ મહત્વ છે. આ વર્ષે આ એકાદશી બે દિવસ 30 અને 31 ડિસેમ્બરે ઉજવવામાં આવશે. આ એકાદશી પર ત્રણ શુભ યોગ બની રહ્યા છે. ત્રિપુષ્કર યોગ 31મી તારીખે સવારે 5:00 થી 7:14 વાગ્યા સુધી રહેશે. સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ 31મી તારીખે સવારે 3:58 થી 7:14 વાગ્યા સુધી રહેશે. રવિ યોગ 30મી તારીખે સવારે 7:13 થી 31મી તારીખે સવારે 3:58 વાગ્યા સુધી રહેશે. વધુમાં 30મી તારીખે શનિ અને બુધ કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ યોગ બનાવશે. પરિણામે, આ શુભ યોગો ત્રણ રાશિઓને નોંધપાત્ર લાભ આપશે.

મિથુન રાશિ

પુત્રદા એકાદશી પર બનેલા શુભ યોગ મિથુન રાશિના લોકોનું ભાગ્ય બદલી નાખશે. તેમની આર્થિક સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયો નોંધપાત્ર નફો કરશે. તમે વિદેશ પ્રવાસ કરી શકો છો. તમને કામ પર પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો જોવા મળી શકે છે. રોકાણોમાંથી તમને સારું વળતર મળશે.  

મકર રાશિ

મકર રાશિના લોકો માટે આ શુભ યોગો અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. તેઓ કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર સફળતાનો અનુભવ કરશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. વિદેશમાં નોકરી મેળવવાનું તમારું સ્વપ્ન પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને દરેક પ્રયાસમાં પરિવારના સભ્યો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. ઘર ખરીદવાની તકો મળશે.

કન્યા રાશિ

નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે. 30 ડિસેમ્બરથી કન્યા રાશિના લોકોનું ભાગ્ય બદલાશે. તેઓ તેમના કારકિર્દીમાં જબરદસ્ત વૃદ્ધિનો અનુભવ કરશે. તેઓ વ્યવસાયમાં સારો નફો મેળવશે. તેમની નાણાકીય સ્થિતિ નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત થશે. તેઓ નવા સાહસો શરૂ કરશે. કામ પર તમારા કાર્યની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવશે. તમારી સંપત્તિમાં વધારો થશે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

