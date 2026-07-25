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રાહુ-કેતુની ચાલમાં મોટો ફેરફાર, આ રાશિવાળા માટે 2 ઓગસ્ટથી દુ:ખના દહાડા થશે શરૂ! ચારેકોરથી મુસીબતો ખડકાશે

Written ByViral Raval
Published: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jul 25, 2026, 11:17 AM IST

2 ઓગસ્ટથી રાહુ અને કેતુના નક્ષત્ર બદલાશે જેની અસર કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારો લાવી શકે છે. જાણો કોણે સતર્ક રહેવું પડશે. 

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વૈદિક જ્યોતિષમાં રાહુ અને કેતુ છાયા ગ્રહ કે રહસ્યમયી ગ્રહ તરીકે ઓળખાય છે. આ ગ્રહો જ્યારે પણ રાશિ કે નક્ષત્ર બદલે ત્યારે તેની અસર તમામ રાશિઓ પર કોઈને કોઈ સ્વરૂપે જોવા મળતી હોય છે. આ વખતે 2 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રાહુ અને કેતુ નક્ષત્ર પરિવર્તન કરવા જઈ રહ્યા છે. રાહુ શતભિષા નક્ષત્રમાંથી નીકળીને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે જ્યારે કેતુ મઘા નક્ષત્રમાંથી નીકળીને આશ્લેષા નક્ષત્રમાં જશે. જ્યોતિષાચાર્યો મુજબ આ ફેરફારની સૌથી વધુ અસર બે રાશિઓ પર જોવા મળી શકે છે. જ્યારે અન્ય બે રાશિવાળાએ પણ સાચવીને રહેવું પડશે. જાણો કોણે રહેવું પડશે સાવધાન. 

કર્ક રાશિ2/6

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોએ આ દરમિયાન સૌથી વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર રહેશે. કામકાજમાં અડચણો આવી શકે છે. માનસિક તણાવ વધી શકે છે. પરિવારના  કોઈ સભ્યના સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા રહી શકે. સમજ્યા વિચાર્યા વગર નિર્ણય લેવાથી બચો. ધનના મામલાઓમાં પણ સાવધાની રાખો અને કોઈના પર આંખ બંધ કરીને ભરોસો ન કરો. 

મકર રાશિ3/6

મકર રાશિ

મકર રાશિના જાતકો માટે પણ આ નક્ષત્ર પરિવર્તન પડકારજનક રહી શકે છે. નોકરી અને વેપારમાં વધારે મહેનત કરવી પડી શકે. ખર્ચા વધી શકે આથી બજેટ બનાવીને રહેવું. વાહન ચલાવતી વખતે કે મુસાફરી દરમિયાન પણ સાવધાની વર્તવાની સલાહ છે. કોઈ પણ વિવાદથી દૂર રહેવું તમારા માટે સારું રહેશે. 

મિથુન રાશિ4/6

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના લોકોએ પોતાની વાણી અને વ્યવહાર પર નિયંત્રણ રાખવું. ઉતાવળમાં લેવાયેલો નિર્ણય પાછળની પરેશાની બની શકે. કાર્યક્ષેત્રે સહયોગની સાથે સાથે તાલમેળ રાખવો જોઈએ. રોકાણ કે લેવડદેવડમાં પૂરેપૂરી તપાસ બાદ જ પગલું ભરવું જોઈએ. 

ધનુ રાશિ5/6

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિના જાતકોએ સ્વાસ્થ્ય અને સંબંધોમાં ધ્યાન રાખવું પડશે. કોઈ જૂના મામલાને લઈને તણાવ વધી શકે છે. ગુસ્સે આવીને કોઈ નિર્ણય ન લેવો. જીવનસાથી અને પરિવારના લોકો સાથે વાતચીતમાં સંયમ જાળવવો. ધૈર્યથી કામ લેશો તો સ્થિતિ સુધરશે. 

મીન રાશિ6/6

મીન રાશિ

મીન રાશિના લોકોએ સંતાન અને પ્રેમ સંબંધોના મામલે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. બાળકોના અભ્યાસ, કરિયર કે સ્વાસ્થ્યને લઈને ચિંતા વધી શકે છે. પ્રેમ સંબંધોમાં ગેરસમજની આશંકા છે. આવામાં વાતચીત બંધ કરવાની જગ્યાએ ખુલીને વાત રજૂ કરવી. ભાવનાઓમાં વહી જઈને નિર્ણય લેતા બચવું. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તસવીરો- તમામ AI Images

TAGS:
Rahu Gochar
Ketu Gochar

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