રાહુ અને બુધ કુંભ રાશિમાં કરશે ગોચર, આ 3 રાશિઓની થશે ચાંદી-ચાંદી ! જાણો

Rahu Budh Yuti: બુધ ગ્રહ ટૂંક સમયમાં કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં રાહુ પહેલાથી જ હાજર છે. બુધ ગ્રહના ગોચરની સાથે જ રાહુ અને બુધનો સંયોગ બનશે, જે કેટલીક રાશિઓને લાભ આપી શકે છે.
 

Updated:Dec 09, 2025, 11:32 AM IST

Rahu Budh Yuti: રાહુ એક માયાવી ગ્રહ છે, જે હંમેશા ઉલટી દિશામાં ફરે છે, જ્યારે બુધ ગ્રહોનો રાજકુમાર છે. બંને ગ્રહોની ગતિ બધી 12 રાશિઓને અસર કરે છે. ટૂંક સમયમાં રાહુ અને બુધ એક જ રાશિમાં યુતિ કરશે. હાલમાં રાહુ શનિની રાશિ કુંભ રાશિમાં બેઠો છે.   

હિન્દુ કેલેન્ડર મુજબ, વર્ષ 2026માં બુધ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં રાહુ પહેલાથી જ હાજર છે. બુધના ગોચરની સાથે જ રાહુ અને બુધનો સંયોગ બનશે. આવી સ્થિતિમાં, શનિની રાશિમાં બુધ અને રાહુનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે ભાગ્યશાળી સમયની શરૂઆત કરી શકે છે.  

વૃષભ રાશિ: શનિ રાશિમાં બુધ અને રાહુનું ગોચર વૃષભ માટે શુભ સાબિત થઈ શકે છે. જીવનમાં સકારાત્મકતા પ્રબળ રહેશે. તમને દરેક પ્રયાસમાં સફળતા મળશે. તમારા કાર્યની પણ પ્રશંસા થશે. આ સમય દરમિયાન તમારા બોસ તમારાથી ખુશ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે.  

મેષ રાશિ: શનિની રાશિમાં બુધ અને રાહુનું ગોચર મેષ રાશિ માટે અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. તમે ઉર્જાથી ભરપૂર રહેશો. તમારી કારકિર્દીમાં વ્યૂહાત્મક રીતે આગળ વધવું ફાયદાકારક રહેશે. તમે મિત્રો સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પણ વિતાવશો. તમને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે.  

કુંભ રાશિ: કુંભ રાશિ માટે, શનિ રાશિમાં બુધ અને રાહુનું ગોચર સકારાત્મક પરિણામો લાવ્યું છે. તમારું કારકિર્દી જીવન ઉત્તમ રહેવાનું છે. તમારા માર્ગમાં આવતી તકોનો લાભ લો, કારણ કે તમારી મહેનત ફળ આપશે. તમને પરિવાર અને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. તમે આ સમય દરમિયાન મુસાફરી પણ કરી શકો છો.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

