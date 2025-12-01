18 વર્ષ બાદ શુક્ર અને રાહુની મહાયુતિ, 2026મા આ જાતકોની બલ્લે-બલ્લે, નવી નોકરી સાથે ધનલાભનો યોગ
Rahu And Shukra Conjunction in Kumbh: વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર કુંભ રાશિમાં રાહુ અને શુક્રની યુતિ બનવા જઈ રહી છે, જેનાથી કેટલાક જાતકોની ધન-સંપત્તિમાં વધારો થઈ શકે છે.
જ્યોતિષ પંચાંગ અનુસાર ગ્રહ એક ચોક્કસ સમય બાદ ગોચર કરી પોતાના મિત્ર અને શત્રુ ગ્રહોની સાથે યુતિનું નિર્માણ કરે છે, જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ-દુનિયા પર જોવા મળે છે. તમને જણાવી દઈએ કે શુક્ર ગ્રહ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં કુંભ રાશિમાં ગોચર કરશે. જ્યાં રાહુ ગ્રહ બિરાજમાન છે. તેવામાં આ બંને ગ્રહનો શુભ સંયોગ બનશે. રાહુ અને શુક્રની યુતિ કેટલાક જાતકો માટે લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. આ જાતકો માટે આકસ્મિક ધનલાભ અને રાજનીતિમાં સફળતાનો યોગ બની રહ્યો છે. આવો આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ વિશે જાણીએ.
મિથુન રાશિ
રાહુ અને શુક્રની યુતિ તમારા માટે અનુકૂળ રહેશે. કારણ કે આ યુતિ તમારી રાશિથી નવમાં સ્થાન પર બનશે. આ દરમિયાન તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે. તમે દેશ-વિદેશની યાત્રા કરી શકો છો. તમારા જે કાર્યો અટકેલા છે, તે થવા લાગશે. તમારા જીવનમાં સુખ-સમૃદ્ધિ રહેશે. તમે તમારી સુખ-સુવિધા માટે થોડો ખર્ચ કરી શકો છો. કાર્યક્ષેત્રમાં વિરોધી પરાસ્ત થશે અને તમે તમારી સમજદારી તથા ચતુરાઈથી સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. સાથે તમે કોઈ ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ શકો છો.
વૃષભ રાશિ
રાહુ અને શુક્રનો સંયોગ મિથુન રાશિના લોકો માટે કરિયર અને કારોબારની દ્રષ્ટિએ ફળદાયી સાબિત થશે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી દશમ ભાવ પર બનશે. આ દરમિયાન કામ-કારોબારમાં તમારી પ્રગતિ થશે. સાથે કરિયરમાં પ્રમોશનનો યોગ છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓનું સમર્થન મળશે. જે લોકો બેરોજગાર છે તેને નોકરી મળી શકે છે. સાથે વ્યવસાયના ક્ષેત્રમાં કેટલાક નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવી શકે છે, જેનાથી તમારી પ્રગતિ થશે અને બેંક બેલેન્સ વધશે. શિક્ષણના ક્ષેત્રમાં જે વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યાં છે તેને સારા સમાચાર સાંભળવા મળી શકે છે. આ સમયે પિતા સાથે તમારો સંબંધ મજબૂત થશે.
ધન રાશિ
તમારા લોકો માટે રાહુ અને શુક્રનો સંયોગ અનુકૂળ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણ કે આ સંયોગ તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવ પર બનશે. તેથી આ સમયે તમારા સાહસ અને પરાક્રમમાં વધારો થશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. કોઈપણ મુશ્કેલ સ્થિતિ કે પડકારમાંથી તમે સરળતાથી બહાર નીકળશો અને સફળતાના માર્ગ પર આગળ વધશો. જો જે લોકોનું કામકાજ વિદેશ સાથે જોડાયેલું છે તેને સારો લાભ થઈ શકે છે. સાથે તમારા માન-સન્માનમાં વધારો અને કરિયરમાં પ્રગતિની સંભાવના છે. આ દરમિયાન તમને ભાઈ-બહેનોનો સહયોગ પ્રાપ્ત થશે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
