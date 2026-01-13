વર્ષો બાદ રાહુ-બુધની યુતિ કુંભ રાશિમાં, આ 3 રાશિવાળાનું ભાગ્ય ઝગારા મારશે, છપ્પરફાડ ધનલાભના યોગ
18 વર્ષ બાદ રાહુ અને બુધની યુતિ કુંભ રાશિમાં થઈ રહી છે. જાણો કઈ રાશિઓનું ભાગ્ય પલટી શકે છે..
ગણતરીના દિવસોમાં શનિની રાશિમાં 2 બળવાન ગ્રહોની યુતિ થઈ રહી છે. હાલ બુધ ધનુ રાશિમાં છે અને માયાવી ગ્રહ રાહુ કુંભ રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે. જલદી કુંભ રાશિમાં રાહુ અને બુધની યુતિ બનશે. હિન્દુ પંચાંગ મુજબ ફેબ્રુઆરી મહિનામાં બુધનું કુંભ રાશિમાં ગોચર થશે જ્યાં પહેલેથી જ રાહુ બિરાજમાન છે. બુદ્ધિ અને સંવાદના કારક બુધનું ગોચર કુંભ રાશિમાં થતા જ રાહુ અને બુધની યુતિ બનશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ કુંભ રાશિમાં રાહુ અને બુધની યુતિ લગભગ 18 વર્ષ બાદ બનશે. ત્યારે બે શક્તિશાળી ગ્રહોનું મિલન કેટલીક રાશિના જાતકોને ફાયદો કરાવી શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓ છે યાદીમાં...
મેષ રાશિ
બે શક્તિશાળી ગ્રહોની યુતિ મેષ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકારક રહી શકે છે. ધનમાં વધારાના યોગ છે. મિત્રોનો સપોર્ટ મળશે. સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. વેપારીઓને નવો વેપાર શરૂ કરવા માટે કોઈ સારી ડીલ થઈ શકે છે. ઘરમાં સુખ શાંતિ જળવાશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં મન લાગશે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે બુધ અને રાહુનું મિલન લાભકારી રહી શકે છે. જીવનમાં મુશ્કેલીઓ ધીરે ધીરે દૂર થશે. નવી તકો હાથમાં આવશે. કરિયરમાં તમારો સંઘર્ષ રંગ લાવશે. પ્રમોશનના યોગ છે. જો કે જંક ફૂડથી દૂર રહેવું અને હેલ્થ પર ફોક્સ કરવું, કોઈ યાત્રા કરી શકો છો.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિમાં રાહુ અને બુધની યુતિ આ રાશિના જાતકો માટે ફાયદાકરક રહી શકે છે. આવનારા વર્ષમાં તમારી પ્રગતિના રસ્તા ખુલશે. પ્રોપર્ટી ખરીદી શકો છો. જોબ કરતા લોકોને નવી જવાબદારી મળશે. નાની મોટી મુશ્કેલીઓ પાર પાડી શકશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
