Rahu Gochar: 2026માં રાહુનો ડબલ એટેક આ 3 રાશિવાળાનું જીવન નરક જેવું કરશે, પૈસા, ધન-સંપત્તિ, શાંતિ બધુ ગાયબ થઈ જશે!
રાહુ વર્ષ 2026માં બે વાર ગોચર કરશે અને લોકોના જીવનમાં એવી એવી અસર છોડશે કે ત્રાહિમામ થઈ શકો છો. એકવાર રાહુ નક્ષત્ર બદલશે અને બીજીવાર રાશિ પરિવર્તન કરશે. જાણો કોના માટે આ ફેરફાર ઘાતક સિદ્ધ થઈ શકે છે.
વર્ષ 2026 બસ શરૂ જ થવાનું છે અને બધાને એ જાણવાની ખુબ ઉત્સુકતા છે કે તેમના માટે આગામી વર્ષ કેવું રહેશે. ક્રૂર ગ્રહ રાહુ પણ વર્ષ 2026માં ગોચર કરશે અને 2 વાર ચાલ બદલશે. તેની અસર કેટલીક રાશિઓ પર નકારાત્મક રહી શકે છે.
રાહુનું ડબલ ગોચર
આગામી વર્ષે રાહુ 2 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ ઘનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. ત્યારબાદ 5 ડિસેમ્બ 2026ના રોજ મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. રાહુ કુંભ રાશિમાથી નીકળીને મકરમાં પ્રવેશ કરશે. આ બંને ફેરફાર 3 રાશિઓ પર નકારાત્મક અસર પાડી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
2026નું રાહુ ગોચર વૃષભ રાશિના જાતકો માટે સારું કહી શકાય નહીં. અનેક પરેશાનીઓ ઝેલવી પડી શકે છે. ધન હાનિ થઈ શકે છે. વેપારી જાતકો સમજી વિચારીને કામ કરે. મુસાફરીથી ફાયદો ન પણ થાય.
સિંહ રાશિ
સિંહ રાશિના જાતકોને વર્ષ 2026માં રાહુનું ડબલ ગોચર તગડું નુકસાન કરાવી શકે છે. તમારી ચિંતાઓ વધશે, વેપારમાં નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પણ પડકારો ઝેલવા પડી શકે છે. ઘરમાં વિવાદ થઈ શકે છે. આવક ઘટી શકે છે. સાવધાનીથી સમય પસાર કરવો.
કન્યા રાશિ
2026માં રાહુનું ડબલ ગોચર કન્યા રાશિના જાતકોને પણ ખુબ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. માનસિક અશાંતિ રહેશે. કરિયરમાં સમસ્યાઓ ઝેલવી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યનો ખ્યાલ રાખવો. વેપારમાં નુકસાનના યોગ છે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
