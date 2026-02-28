આ રાશિઓ પર હંમેશા રાહુ રહે છે પ્રસન્ન, રાતોરાત ધનાઢ્ય બનાવી દે છે જાતકોને, રંકમાંથી બનાવે રાજા!
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જેની ગણતરી છાયા ગ્રહ, કે રહસ્યમયી ગ્રહ, પાપી ગ્રહ તરીકે થાય છે તે રાહુ એટલો શક્તિશાળી છે કે તે રંકમાંથી રાજા બનાવી શકે છે. આકસ્મિક લાભ કરાવવામાં રાહુનો કોઈ તોડ નથી. જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેટલીક રાશિઓ એવી છે જે રાહુની મિત્ર કે ફેવરિટ રાશિઓ કહી શકાય.
રાહુ આમ તો ક્રૂર ગ્રહ ગણાય છે પરંતુ દર વખતે તે દુખ જ આપે તેવું નથી હોતું. રાહુમાં એ પાવર છે કે તે અચાનક ધનના ઢગલે ઢગલા કરાવી શકે. રાતોરાત ધનવાન બનાવી શકે. કોઈ પણ ગરીબાઈમાં જીવતી વ્યક્તિને રાજા જેવું સુખ અપાવી શકે. કેટલીક રાશિના જાતકો પર તે અપાર સ્નેહ પણ વરસાવે છે. ત્યારે રાહુની મિત્ર રાશિઓ કઈ છે તે ખાસ જાણો.
વૃષભ રાશિ
આમ તો વૃષભ રાશિના સ્વામી શુક્ર છે જે દૈત્યોના ગુરુ કહેવાય છે અને રાહુના પરમ મિત્ર છે. આ રાશિમાં રાહુ જાતકોને ભૌતિક સુખોની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. અચાનક ધનલાભના યોગ પણ ઊભા કરે છે. જમીન, મકાન, વાહન સુખમાં વધારો કરે છે. સમાજમાં એક અલગ ઓળખ બની શકે છે. રાહુ આ રાશિવાળાને તમામ સુખ સુવિધાઓનો અનુભવ કરાવે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન એ ગ્રહોના રાજકુમાર બુધની રાશિ ગણાય છે. આ રાશિના જાતકોને બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં વધારો કરાવે છે. નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને વાણીનો પ્રભાવ ગજબ થાય છે. આ લોકો લેખન, મીડિયા, માર્કેટિંગ કે સોફ્ટવેરના ક્ષેત્રે અપાર સફળતા મેળવી શકે છે. કપરી પરિસ્થિતિઓમાં પણ સફળતા મેળવી શકે છે.
કન્યા રાશિ
કન્યા પણ બુધની રાશિ છે અને રાહુ આ વ્યક્તિઓને ખુબ જ વ્યવહારું બનાવે છે. આ રાશિના જાતકોને રાહુ એવો તે પાવર આપે છે કે શત્રુઓ પણ કઈ બગાડી શકતા નથી. વેપારી રણનીતિઓ બનાવવામાં એક્સપર્ટ હોય છે. આ ઉપરાંત કોર્ટ કેસો કે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં મોટી સફળતા મળે છે.
મકર રાશિ
આ રાશિના સ્વામી શનિ છે અને રાહુ આ રાશિમાં કર્મઠતા અને અધિકાર આપે છે. રાહુના પ્રભાવથી આ રાશિના જાતકો કાર્યક્ષેત્રે મોટી ઉપલબ્ધિ મેળવે છે. વહીવટી ક્ષમતા પણ વધે છે. આથી આ રાશિવાળા ટેક્નોલોજી કે રિયલ એસ્ટેટના ક્ષેત્રોમાં ખુબ આગળ વધી શકે છે. મહેનતનું ફળ પણ ધાર્યા કરતા વધુ મળતું હોય છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના સ્વામી પણ શનિ છે. રાહુ આ રાશિના જાતકોને દુરંદર્શી બનાવે છે. આ રાશિવાળા સ્ટોક માર્કેટ કે ટેક સ્ટાર્ટઅપમાં ભારે કમાણી કરી શકે છે. રાહુ આ લોકોને અલગ પ્રકારની વિચારવાની શક્તિ આપે છે. જેનાથી તેઓ રાતો રાત સફળતાની સીડીઓ ચડે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ એ શુક્રની રાશિ ગણાય છે. રાહુ આ જાતકોને કૂટનીતિક અને મિલનસાર બનાવે છે. વિદેશોથી ધન કમાવવાની ભરપૂર તક આપે છે. આ રાશિના જાતકોની સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધે છે. રાજનીતિ કે જનસંપર્કના કાર્યોમાં જબરદસ્ત નામના મેળવે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
