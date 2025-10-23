વર્ષ 2026મા રાહુ ચમકાવશે 4 રાશિઓનું ભાગ્ય, ધન-સંપત્તિનો થશે વરસાદ, નોકરી-ધંધામાં થશે લાભ
Rahu Gochar 2026: વર્ષ 2026મા રાહુ શનિની રાશિમાં ગોચર કરશે. આખું વર્ષ શનિની રાશિમાં રાહુનું ગોચર પ્રભાવી અસર કરશે. 11 મહિના સુધી રાહુ કુંભ રાશિમાં ગોચર કર્યા બાદ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ બંને રાશિના સ્વામી શનિદેવ છે.
Rahu Transit 2026: રાહુ આ સમયે કુંભ રાશિમાં છે. 18 મે 2025ના રાહુએ કુંભ રાશિમાં ગોચર કર્યું હતું અને હવે 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી આ રાશિમાં રહેશે. જોકે માયાવી ગ્રહ રાહુ હંમેશા ઉલ્ટી ચાલ ચાલે છે, તેથી વર્ષ 2026મા ગોચર કરી કુંભથી પાછા મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે.
આખું વર્ષ શનિની રાશિમાં રહેશે રાહુ
મકર અને કુંભ બંને રાશિઓના સ્વામી શનિ દેવ છે, જેથી વર્ષ 2026મા રાહુ ગોચર કર્યા બાદ શનિની રાશિમાં રહેશે. તેની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડશે. તેમાંથી ચાર રાશિઓ એવી છે જેને જબરદસ્ત લાભ થશે.
વૃષભ રાશિફળ 2026
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે રાહુનું શનિની રાશિમાં રહેવું લાભદાયક રહેશે. તમને પ્રમોશન મળી શકે છે, જેની તમે વર્ષોથી રાહ જુઓ છે. કુંવારા લોકોના લગ્ન થશે. કારોબારમાં કમામીની સારી તક મળશે. કોઈ વિવાદિત મામલામાં તમારી જીવ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિફળ 2026
મિથુન રાશિના લોકોની નવી નોકરીની ઈચ્છા પૂર્ણ થશે. પરીક્ષામાં સફળતા મળવાનો યોગ છે. પ્રમોશન મળશે. તમારો પ્રભાવ અને કદ વધશે. ઘરમાં ખુશીઓનું આગમન થશે. ધન-સંપત્તિમાં વધારો થશે. વાહન સુખ મળશે. કાર્યક્ષેત્રમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. સરકારી યોજનાથી લાભ થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિફળ 2026
કન્યા રાશિના જાતકોને રાહુ શુભ ફળ આપી શકે છે. વિશેષ કરી આ રાશિના માતા-પિતાને સંતાન તરફથી ખુશી મળશે. કુંવારા જાતકોને પાર્ટનર મળશે. પ્રભાવશાળી લોકો સાથે મુલાકાત થશે. આત્મવિશ્વાસ રહેશે.
મીન રાશિફળ 2026
આમ તો મીન રાશિના જાતકો પર શનિની સાડાસાતીનો બીજો તબક્કો ચાલી રહ્યો છે, પરંતુ રાહુ શનિની રાશિમાં રહીને આ જાતકોને રાહત આપશે. વિદેશ યાત્રા પર જવાનો યોગ છે. નાણાકીય સ્થિતિ સારી રહેશે. મુશ્કેલી બાદ તમે લક્ષ્ય હાસિલ કરવામાં સફળ રહેશો.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
