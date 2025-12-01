નવા વર્ષમાં 2 વખત ચાલ બદલશે રાહુ, આ 3 રાશિઓને બનાવશે ધનવાન; શરૂ થશે 'અચ્છે દિન'!
Rahu Gochar 2026: 2026માં રાહુ બે વાર પોતાની ચાલ બદલશે. 2 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રાહુ કુંભ રાશિમાં રહીને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર કરશે. આ પછી 5 ડિસેમ્બરના રોજ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષીઓનું કહેવું છે કે, નવું વર્ષ 2026 રાહુની ચાલની દ્રષ્ટિએ 3 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે.
રાહુ ગોચર
નવું વર્ષ 2026 પાપી ગ્રહ રાહુની ચાલની દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ રહેવાનું છે. આ નવા વર્ષમાં રાહુ બે વખત પોતાની ચાલ બદલશે. 5 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ રાહુ શનિની કુંભ રાશિમાંથી નીકળીને શનિના જ સ્વામિત્વવાળી મકર રાશિમાં ગોચર કરશે. રાહુનું આ રાશિ પરિવર્તન લગભગ 18 મહિના પછી થશે. આ પહેલા 2 ઓગસ્ટ 2026ના રોજ રાહુનું કુંભ રાશિમાં રહીને ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં ગોચર થશે. જ્યોતિષીઓનું માનીએ તો, 2026માં રાહુની ચાલ ત્રણ રાશિના જાતકોને લાભ આપી શકે છે.
મિથુન રાશિ
નવા વર્ષ 2026માં ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે. બેરોજગાર જાતકોને રોજગાર મળવાની સંભાવના છે, જ્યારે વેપારીઓને સારો નફો મળી શકે છે. વેપારમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો તમારું જીવન બદલી શકે છે. આ વર્ષે તમે કેટલીક કિંમતી વસ્તુઓની ખરીદી પણ કરી શકો છો. ધનનો ખર્ચ તો થશે, પરંતુ આવકના સાધનો પર અસર નહીં થાય. કાર્યસ્થળ પર વિરોધીઓ નબળા પડશે. તમે તમારી બુદ્ધિમત્તાથી સફળતા મેળવશો.
તુલા રાશિ
રાહુની ચાલ તુલા રાશિના જાતકો માટે પણ લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. તમારી રાશિમાં અચાનક ધન પ્રાપ્તિના યોગ બનશે. વાહન કે સંપત્તિ ખરીદવાનું સપનું સાકાર થઈ શકે છે. ધન અને માન-સન્માનમાં વધારો થશે. પિતૃક સંપત્તિ અથવા ધન લાભના સંકેતો પણ દેખાઈ રહ્યા છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને સંતાન સંબંધિત કોઈ સારા સમાચાર મળી શકે છે. રોગ-બીમારીઓમાંથી રાહત મળશે. દવાઓ, ચિકિત્સા વગેરે પર ધન ખર્ચ નહીવત રહેશે.
કુંભ રાશિ
તમારી કાર્યશૈલીમાં સુધારો થશે. કામ કરવાની રીતમાં બદલાવ તમને મોટી સફળતા તરફ લઈ જઈ શકે છે. તમે કોઈ નવા પ્રોજેક્ટમાં ભાગ્ય અજમાવી શકો છો, જેનાથી ભવિષ્યમાં મહત્વપૂર્ણ લાભની અપેક્ષા છે. ધન બચાવવાની યોજનાઓ સફળ થશે. ગુપ્ત સ્રોતોમાંથી ધનની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે. રોકાણના મામલા લાંબા સમય સુધી લાભ આપશે. પાર્ટનરશિપમાં શરૂ કરાયેલ બિઝનેસ દીર્ઘકાળ સુધી લાભકારી સાબિત થઈ શકે છે. માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
Disclaimer: પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના ઉદ્દેશથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.
