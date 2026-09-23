/શનિની રાશિમાં રાહુ ગોચર... દોઢ વર્ષ સુધી રૂપિયે રમશે આ 3 રાશિના જાતકો, ધનથી છલકાશે તિજોરી!

Rahu Gochar 2026 : 5 ડિસેમ્બરે રાહુ કુંભ રાશિમાંથી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જે શનિની રાશિ છે. જ્યોતિષીઓનું માનવું છે કે શનિની રાશિમાં રાહુનો પ્રવેશ ત્રણ રાશિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. ત્યારે આ ભાગ્યશાળી રાશિઓ કઈ છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Rahu Gochar 2026 : વર્ષ 2026નું સૌથી મોટું અને દુર્લભ રાશિ પરિવર્તન થવાનું છે. 5 ડિસેમ્બરે રાહુ કુંભ રાશિમાંથી શનિની રાશિ મકરમાં પ્રવેશ કરશે. મકરમાં રાહુ પ્રવેશતા જ આ 3 રાશિઓનું ભાગ્ય પલટાઈ જશે. રાહુનું ગોચર આ રાશિઓને માલામાલ કરી દેશે, તેમની સમસ્યાઓનો અંત આવશે.
વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે રાહુનું ગોચર અટકેલા વિવિધ કાર્યોને વેગ આપશે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિ માટે નવા રસ્તાઓ ખુલી શકે છે. લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા પ્રયાસોથી સકારાત્મક પરિણામો મળવાની શક્યતા છે. આર્થિક મુશ્કેલીઓ પણ ઓછી થશે. તમારા પ્રયાસોમાં સફળતા ખુશી લાવશે અને કામને આનંદદાયક બનાવશે.
રાહુના રાશિ પરિવર્તનને કારણે મીન રાશિના જાતકોને રાહત મળી શકે છે. તમને લાંબા સમયથી ચાલી રહેલી સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળશે. કારકિર્દી અંગે સારા સમાચાર મળવાના સંકેતો છે, જેનાથી ભવિષ્યમાં લાભ થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ સારી થશે. સખત મહેનતનું યોગ્ય પરિણામ મળવાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મકર રાશિમાં રાહુનું ગોચર સિંહ રાશિના જાતકો માટે નવી તકો લાવી શકે છે. તમને કારકિર્દીની નવી તક મળી શકે છે. સખત મહેનતનું સારું ફળ મળશે અને તમારી આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારો થવાના સંકેતો છે. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો અંગેની મૂંઝવણ દૂર થશે અને તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમને ભૂતકાળના પ્રયાસોનો લાભ પણ મળી શકે છે.
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