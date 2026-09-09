/રાતોરાત ધનવાન બનાવે છે રાહુ, પાપી ગ્રહ જલદી બદલશે રાશિ, 548 દિવસ સુધી આ રાશિઓ પર થશે ધનવર્ષા!

5 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ રાહુ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ મેષ, સિંહ, મકર અને મીન રાશિવાળા માટે આ ગોચર કરિયર, ધન અને કામકાજની રીતે ખાસ રહી શકે છે. રાહુ અચાનક ફેરફાર અને મોટી મહત્વકાંક્ષાઓ સાથે જોડવામાં આવે છે. આથી આ દરમિયાન તમને આગળ વધવાની ઈચ્છા થઈ શકે છે. પરંતુ ઉતાવળે કોઈ નિર્ણય લેવો નહીં. આ ઉપરાંત કુંડળી મુજબ પણ રાહુની અસર સમજવી જોઈએ. જાણો રાહુનું આ ગોચર કોને ફાયદો કરાવી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને છાયા ગ્રહ, રહસ્યમયી ગ્રહ, પાપી ગ્રહ જેવા ઉપનામ મળેલા છે. રાહુની સર વ્યક્તિના જીવનમાં અચાનક ધરખમ ફેરફાર લાવી શકે છે પછી તે સારા પણ હોઈ શકે અને ખરાબ પણ. વર્ષ 2026ના અંતમાં રાહુ રાશિ બદલશે. જેની અસર તમામ રાશિઓ પર અલગ અલગ જોવા મળી શકે છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 5 ડિસેમ્બર 2026ના રોજ રાહુ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. હાલ રાહુ કુંભ રાશિમાં છે. રાહુ હંમેશા વક્રી અવસ્થામાં ભ્રમણ કરે છે. મકર રાશિના સ્વામી શનિ છે. આવામાં રાહુનું મકર રાશિમાં જવું એ કરિયર, નોકરી, કારોબાર અને પૈસા સંલગ્ન મામલાઓમાં ફેરફાર લાવી શકે છે. રાહુના આ ગોચરની અસર લગભગ દોઢ વર્ષ સુધી રહે છે. આ દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને આગળ વધવાની તક પણ મળી શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે.
મેષ રાશિના જાતકો માટે રાહુનો આ ફેરફાર સારા પરિણામ લાવી શકે છે. નોકરીમાં નવી જવાબદારી મળી શકે છે. કામ વિશે એક ખાસ ઓળખ બની શકે છે. જે લોકો લાંબા સમયથી કોઈ નવી તકની શોધમાં હતા તેમને ફાયદો થઈ શકે છે. વેપાર કરનારાઓ માટે આ સમય સારો રહેશે. નવા લોકો સાથે સંપર્ક બનશે અને કામ વધારવાની તક મળી શકે છે. આવક વધારવાના નવા રસ્તા પણ ખુલી શકે છે.
સિંહ રાશિના લોકો માટે રાહુનું ગોચર કરિયરમાં ફેરફાર લાવી શકે છે. નોકરીમાં પદ કે જવાબદારી વધી શકે છે. કેટલાક લોકોને નવી નોકરીની ઓફર પણ મળી શકે છે. જો તમે લાંબા સમયથી કોઈ કામને લઈને મહેનત કરતા હશો તો તેનું પરિણામ મળી શકે છે. પૈસા મામલે પણ સ્થિતિ પહેલા કરતા સારી રહી શકે છે. જો કે કોઈ મોટો નિર્ણય લેવામાં ઉતાવળ ન કરવી.
રાહુનું ગોચર મકર રાશિમાં થશે એટલે આ રાશિ પર તેની અસર ખાસ રહેશે. આ દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ વધથે અને તમે કામ પ્રત્યે વધુ સક્રિય રહેશો. નોકરી અને વેપારમાં નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે. કરિયરમાં બદલાવ કરવાનું વિચારતા લોકોની સારી તક મળી શકે છે. જો કે રાહુની અસરમાં ઉતાવળે પરિણઆમ મેળવવાની ઈચ્છા પણ પ્રબળ થઈ શકે છે. આથી મોટા નિર્ણયો સમજી વિચારીને લેવા.
મીન રાશિના જાતકો માટે પણ આ ગોચર ફાયદાકારક રહી શકે છે. અટકાયેલા કામ આગળ વધી શકે છે. નોકરી કે વેપારમાં નવી દિશા મળી શકે છે. આર્થિક સ્થિતિમાં સુધારાની તક મળી શકે. નવા લોકો સાથે જોડાવવાનું તમને ફાયદો કરાવી શકે છે. વિદેશ સાથે જોડાયેલા કામો કરતા લોકોને સારા સમાચાર મળી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
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