કુંભ રાશિમાં રહીને રાહુ 3 રાશિઓનું ચમકાવશે નસીબ, 2026માં થશે અપાર ધનવર્ષા; જ્યાં હાથ મુકશે ત્યાં મળશે સફળતા!
Rahu Gochar: રાહુ ગ્રહ આ સમયે કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે અને 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી આ જ રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષ અનુસાર રાહુનું આ ગોચર ત્રણ રાશિઓને ખૂબ જ સકારાત્મક પરિણામો આપશે.
Rahu Gochar: છાયા ગ્રહ રાહુએ 18 મે 2025ના રોજ શનિની પ્રિય રાશિ કુંભમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી આ જ રાશિમાં રહેશે. જ્યોતિષ અનુસાર રાહુનું આ ગોચર 2026માં ત્રણ રાશિઓને ખૂબ જ લાભ આપશે. આ રાશિઓને નવા વર્ષમાં અણધારી પ્રગતિ અને મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. અટકેલા કામો પૂરા થશે અને કરિયરમાં નવી સિદ્ધિઓ મળશે. આર્થિક બાબતો માટે આ વર્ષ ખૂબ જ શાનદાર સાબિત થશે. ચાલો જાણીએ કે, નવું વર્ષ 2026માં રાહુ કઈ રાશિઓનું નસીબ ચમકાવવા જઈ રહ્યો છે.
મિથુન રાશિ: નવા અવસર અને કરિયર ગ્રોથ
રાહુની કુંભ રાશિમાં હાજરી મિથુન રાશિના જાતકો માટે લકી સાબિત થશે. કરિયરમાં અચાનક ગ્રોથ મળશે. વિદેશ અથવા મલ્ટીનેશનલ કંપનીઓમાં કામ કરી રહેલા જાતકો મોટો નફો કમાશે. બિઝનેસમાં મોટા કોન્ટ્રાક્ટ મળવાની સંભાવના દેખાઈ રહી છે. મીડિયા, માર્કેટિંગ, ઓનલાઈન વર્ક, શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં રહેલા જાતકોને રાહુ નવા વર્ષમાં અપાર સફળતા અપાવશે.
તુલા રાશિ: ધનલાભ અને નવી શરૂઆતના સંકેત
તુલા રાશિના જાતકો માટે રાહુની કુંભ રાશિમાં હાજરી લકી સાબિત થશે. તમે આ દરમિયાન સારી કમાણી કરવામાં સફળ રહેશો. રોકાણથી મોટો લાભ કમાવવામાં સફળ રહેશો. રિલેશનશિપમાં પોઝિટિવ ફેરફારો જોવા મળી શકે છે. અટકેલા રૂપિયા પાછા મળી શકે છે. જે કામ લાંબા સમયથી અટકેલું હતું તે ઝડપથી પૂરું થવા લાગશે. પાર્ટનરશિપના કામમાં સફળતા મળશે.
ધન રાશિ: નવા વર્ષમાં તમને સુવર્ણ સફળતા મળશે
ધન રાશિના જાતકો માટે રાહુનું કુંભમાં હોવું લકી સાબિત થશે. નવા વર્ષમાં નવી નોકરી અથવા પ્રમોશન મળવાના શુભ સંયોગ બની રહ્યા છે. શિક્ષણ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળતા મળશે. આ વર્ષે ધન રાશિના જાતકો પોતાની અલગ ઓળખ બનાવશે.
(Disclaimer- પ્રિય વાચક, અમારા આ સમાચાર વાંચવા બદલ આભાર. આ સમાચાર તમને ફક્ત જાગૃત કરવાના હેતુથી લખવામાં આવ્યા છે. અમે આ લખવામાં સામાન્ય માહિતીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
