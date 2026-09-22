/રહસ્યમયી ગ્રહોના કમાલથી થશે ધનના ઢગલે ઢગલા! આ રાશિવાળાને ક્યાંકથી ગુપ્ત ખજાનો મળવાના પ્રબળ યોગ

જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રાહુ અને કેતુની ગણતરી છાયા ગ્રહો, રહસ્યમયી ગ્રહો, પાપી ગ્રહો, માયાવી ગ્રહો વગેરેથી થતી રહે છે. પરંતુ તેમનું મહત્વ જરાય ઓછું આંકી શકાય તેમ નથી. નવગ્રહોમાં આ બંને ગ્રહો એક માત્ર એવા છે જે ઉલ્ટી ચાલ કે જેને આપણે વક્રી ચાલ કહીએ છીએ તે રીતે ચાલે છે. બંને ધીમી ગતિથી ગોચર કરે છે એટલે તેમનો પ્રભાવ પણ તમામ રાશિઓ પર મહત્વનો ગણાય છે.
હાલ રાહુ મંગળના સ્વામિત્વવાળા ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમા છે. જ્યારે કેતુ સ્વનક્ષત્ર એટલે કે પોતાના જ નક્ષત્ર મઘામાં ગોચર કરે છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ રાહુ અને કેતુની આ ચાલ આવનારા 76 દિવસ માટે અનેક રાશિઓ માટે સકારાત્મક રહી શકે છે. કેતુ 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી મઘા નક્ષત્રમાં રહેશે અને 4 રાશિઓને ખુબ પ્રગતિ કરાવી શકે છે. જ્યારે રાહુ 2 ઓગસ્ટે ધનિષ્ઠા નક્ષત્રમાં પ્રવેશી ચૂક્યા છે અને તેઓ વર્ષ 2027 સુધી આ નક્ષત્રમાં રહેશે જે 3 રાશિઓને ફાયદો કરાવશે.
મેષ રાશિ એક એવી રાશિ છે જેને રાહુ અને કેતુ બંનેના હાલના નક્ષત્ર ગોચરનો ફાયદો મળી રહ્યો છે. કેતુના નક્ષત્ર ગોચરથી તમારી સાહસ અને નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં નિખાર આશે. રોકાણથી બંપર રિટર્ન મળી શકે છે. જ્યારે રાહુ તમને કાર્યક્ષેત્રે ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. પ્રમોશન અને પગાર વધારાના સંકેત મળી રહ્યા છે.
સિંહ રાશિવાળાને માન સન્માન અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકી પડેલી યોજનાઓ દોડવા માંડશે. કાર્યક્ષેત્રે સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક રાશિવાળાની આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત થશે. બિઝનેસમાં મોટી ડીલ થઈ શકે છે. અચાનક ગુપ્ત ધનલાભના યોગ છે.
ભાગીદારીમાં કરાયેલા કાર્યો સારો નફો કરાવશે. કૌટુંબિક જીવનમાં ચાલતી પરેશાનીો દૂર થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઊભા થઈ શકે છે. હવે રાહુનું આ નક્ષત્ર ગોચર કોને ફાયદો કરાવી શકે છે તે પણ જાણો.
કોર્ટ કચેરીના જૂના વિવાદોમાં રાહત મળી શકે છે. વેપારમાં હરિફો પર તમે ભારે પડશો અને નફામાં પણ વધારો થઈ શકે છે.
વિદેશ મુસાફરી કે વિદેશી સ્ત્રોતોથી આવક થઈ શકે છે. આધ્યાત્મિકતામાં રસ વધશે અને સમાજમાં પ્રભાવ મજબૂત થશે.
રાહુની શાંતિ માટે દેવી દુર્ગાની ઉપાસના કરવી જોઈએ અને કેતુના શુભ ફળ માટે ભગવાન શ્રી ગણેશજીને દૂર્વા ચડાવવી જોઈએ. આ ઉપરાંત જરૂરિયાતવાળા તથા અસહાય લોકોને ભોજન, જળ, વસ્ત્ર કે તમારી ક્ષમતા મુજબ ધનનું દાન કરવું જોઈએ. તામસી ભોજન અને દારૂ, સિગારેટ, જેવી આદતોથી અંતર જાળવવું. કોઈ ગરીબ કે અસહાય લોકોનું ક્યારેય અપમાન ન કરવું. અહંકાર અને ક્રોધ પર કાબૂ જાળવવો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ તથા ગ્રહ ગોચરની વ્યાખ્યાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)