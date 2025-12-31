નવા વર્ષમાં રાહુ-કેતુનું ગોચર આ 4 રાશિના જાતકોને બનાવશે માલામાલ, થશે છપ્પરફાડ કમાણી !
Rahu-Ketu Gochar 2026 Rashifal : નવા વર્ષમાં અશુભ ગ્રહો રાહુ અને કેતુનું ગોચર 4 રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સાબિત થશે. આ રાશિઓનું સુતેલું ભાગ્ય જાગશે અને તેમના કારકિર્દીમાં અપાર સફળતા પ્રાપ્ત થશે.
Rahu-Ketu Gochar 2026 Rashifal : નવા વર્ષ 2026માં રાહુ અને કેતુનું ગોચર ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. 5 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ રાહુ મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યારે કેતુ કર્ક રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. આ બે અશુભ ગ્રહોનું ગોચર ચાર રાશિઓના ભાગ્યને ઉજ્જવળ બનાવશે. આ રાશિઓ હેઠળ જન્મેલા લોકોને નોકરી અને વ્યવસાયમાં અપાર સફળતા મળશે.
વૃષભ રાશિ
નવા વર્ષ 2026માં રાહુ અને કેતુનું ગોચર અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમને કામ પર ઓળખ મળશે. તમે નવા લોકો સાથે જોડાઓ છો, જે તમારા કારકિર્દીને લાભ આપશે. નોકરી કરતા લોકોને નવી જવાબદારીઓ મળી શકે છે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિ માટે રાહુ-કેતુ ગોચર ઉત્તમ સાબિત થશે. નવા વર્ષના છેલ્લા મહિનામાં તમારા ભાગ્યમાં અચાનક પરિવર્તન આવશે અને તમારી કારકિર્દીમાં પ્રગતિ થવા લાગશે. વ્યવસાયમાં નોંધપાત્ર નફો થશે. આ સમયગાળા દરમિયાન બાકી રહેલા પ્રોજેક્ટ્સ પણ પૂર્ણ થવા લાગશે. મિલકત ખરીદવા માટે શુભ તકો ઊભી થશે.
મીન રાશિ
આ ગ્રહ ગોચર મીન રાશિ માટે અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે. તમારા બધા પ્રયાસો સફળ થશે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. તમે નવું કાર્ય પણ શરૂ કરી શકો છો. તમે વિદેશ પ્રવાસ પર પણ જઈ શકો છો. તમને કામ પર કોઈ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી મળી શકે છે.
કન્યા રાશિ
રાહુ અને કેતુનું ગોચર કન્યા રાશિના લોકો માટે ખૂબ જ શુભ સાબિત થશે. કામ પર પ્રમોશનની શક્યતા રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં પણ નોંધપાત્ર પ્રગતિ મળશે. તમને વિદેશમાં નોકરી પણ મળી શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પહેલા કરતા ઘણી મજબૂત બનશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
