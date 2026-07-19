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Rahu Ketu Gochar: રાહુ-કેતુનું થવાનું છે મોટું ગોચર, 5 રાશિઓનું ચમકશે ભાગ્ય!

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 19, 2026, 01:33 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 01:33 PM IST

Rahu Ketu Gochar: ડિસેમ્બર 2026માં રાહુ-કેતુ ગોચર પહેલા, આ 5 રાશિઓનું નસીબ ચમકતું જોવા મળશે! જાણો કે શું વૃષભ, મિથુન, સિંહ, તુલા અને મકર રાશિને ભાગ્ય તેમના પક્ષમાં મળશે.
 

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Rahu Ketu Gochar: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, રાહુ અને કેતુને છાયા ગ્રહ માનવામાં આવે છે, જે તેમના માર્ગ બદલાતા સમગ્ર વિશ્વમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો લાવે છે. જો કે મુખ્ય રાહુ-કેતુ ગોચર ડિસેમ્બરમાં સુનિશ્ચિત થયેલ છે, તેના પહેલાનો સમયગાળો પાંચ ચોક્કસ રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ સંકેતો લાવી રહ્યો છે. વર્તમાન ગ્રહોની સ્થિતિ કેટલાક ભાગ્યશાળી રાશિઓ માટે સકારાત્મકતા, સફળતા અને નાણાકીય સમૃદ્ધિના દરવાજા ખોલવા માટે તૈયાર છે.  

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જ્યોતિષ ગણતરીઓ અનુસાર, રાહુ અને કેતુના પ્રભાવ હેઠળ, આ પાંચ રાશિઓ કારકિર્દી, સન્માન અને નાણાકીય લાભની બાબતોમાં અણધારી સફળતા મેળવી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે. કાર્યસ્થળ પર તમારી મહેનત માન્ય રહેશે.  

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5 ડિસેમ્બર, 2026ના રોજ મુખ્ય ગોચર પહેલા રાહુ-કેતુની સ્થિતિ વૃષભ, મિથુન, સિંહ, તુલા અને મકર રાશિ માટે અત્યંત અનુકૂળ રહેશે  

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વૃષભ રાશિ: નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે.  

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તુલા રાશિ: તમને કામકાજમાં પ્રશંસા મળશે. નફાકારક વ્યવસાય શક્ય બનશે.  

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સિંહ રાશિ: રોકાણથી નફાની પ્રબળ શક્યતાઓ છે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ રહેશે.  

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મિથુન રાશિ: તમને તમારા કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ સુધી પહોંચવાની તક મળશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે.  

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મકર રાશિ: અટકેલા ભંડોળ પાછું મળી શકે છે. હિંમત અને હિંમત વધશે.  

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Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

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