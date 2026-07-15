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રાહુ-કેતુના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયા 7 શક્તિશાળી ગ્રહો, આ રાશિઓની થશે અગ્નિપરીક્ષા, મુસીબતોના પહાડ તૂટી પડશે!

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:44 PM IST

જ્યારે રાહુ અને કેતુ એક બીજાની સામે 180 ડિગ્રીના ખૂણે હોય ત્યારે કાલસર્પ યોગ બને છે. જ્યોતિષમાં આ યોગ ખુબ ખતરનાક યોગ ગણવામાં આવ્યો છે. આ યોગ દરમિયાન તમામ ગ્રહો રાહુ અને કેતુ વચ્ચે એટલે કે તેમના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાય છે. 

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જ્યોતિષમાં રાહુ અને કેતુની ગણતરી પાપી ગ્રહો, કે રહસ્યમયી ગ્રહો તરીકે થાય છે. હાલ રાહુ કુંભ રાશિમાં છે જ્યારે કેતુ સિંહ રાશિમાં બિરાજમાન છે. જ્યારે કુંડળીમાં બધા ગ્રહો રાહુ અને કેતુની વચ્ચે આવે છે ત્યારે કાલસર્પ યોગ જેવા ખતરનાક  યોગનું નિર્માણ થાય છે. જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ 18 જુલાઈ 2026 સુધી આ ખતરનાક યોગનો પ્રભાવ રહેશે. 19 જુલાઈએ જેવા ચંદ્રમા કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ કરશે કે આ ચક્રવ્યૂહ તૂટશે. પરંતુ 18 જુલાઈ સુધી કેટલીક રાશિઓ માટે અગ્નિપરીક્ષા જેવો સમય રહેશે. જાણો કોણે સાવધાન રહેવું પડશે. 

સિંહ રાશિ2/5

સિંહ રાશિ

રાહુ અને કેતુના આ કાલસર્પ યોગથી સિંહ રાશિવાળાને પરેશાની થઈ શકે છે. તમારી આર્થિક સ્થિતિ બગડી શકે છે અને કરિયરમાં ભારે નુકસાનની સંભાવના છે. આ દરમિયાન તમારે ફૂંકી ફૂંકીને ડગ માંડવા પડશે. દાંપત્ય જીવનમાં ખટાશ આવી શકે છે અને કોઈ વાતને લઈને ગેરસમજ થઈ શકે છે. તમારે બોલવા પર કંટ્રોલ રાખવો પડશે. 

મિથુન રાશિ3/5

મિથુન રાશિ

મિથુન રાશિના જાતકો માટે કાલસર્પ યોગ અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી વાણીમાં કટુતા આવી શકે છે. કોઈ દગો કરી શકે છે. તમારા ધૈર્યની પરીક્ષા થશે. કાર્યસ્થળે તમારે પડકારોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈ પણ કામ ખુબ સાવધાનીથી કરવું નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. 

કર્ક રાશિ4/5

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિના જાતકોએ 18 જુલાઈ સુધી સાવધાન રહેવું પડશે. તમારા પર કામનું દબાણ વધી શકે છે. કોઈ નજીકની વ્યક્તિ સાથે ઝઘડો થઈ શકે છે. આર્થિક નુકસાન થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને ખાસ સાવધાની વર્તવી પડશે.અચાનક સ્વાસ્થ્ય બગડવાના સંકેત મળી શકે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની વર્તો. ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો. 

કુંભ રાશિ5/5

કુંભ રાશિ

આ રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુનો ચક્રવ્યૂહ ખતરનાક સાબિત થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. પાર્ટનર સાથે કોઈ વાતે મતભેદ થઈ શકે છે. આ દરમિયાન ઉતાવળમાં કોઈ નિર્ણય ન લો નહીં તો નુકસાન થઈ શકે છે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા નબળી પડશે. તમને દગો મળી શકે છે. સ્વાસ્થ્યને લઈને સાવધાની વર્તવી પડશે. 

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તમામ તસવીરો AI Images

 

TAGS:
Kalsarp Yog
Rahu
ketu

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