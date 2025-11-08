આ 3 રાશિઓને રાતોરાત અમીર બનાવશે રાહુ-કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, થશે ધનલાભ
Rahu Ketu Nakshatra Parivartan 2025 : રાહુ અને કેતુના નક્ષત્ર પરિવર્તનને વર્ષની સૌથી પ્રભાવશાળી યુતિઓમાંની એક માનવામાં આવે છે. 23 નવેમ્બરના રોજ નક્ષત્ર પરિવર્તન ઘણી રાશિઓના જીવનમાં નવી દિશા અને નવી તકો લાવશે.
Rahu Ketu Nakshatra Parivartan 2025 : રાહુ અને કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ખૂબ જ ખાસ માનવામાં આવે છે. પંચાંગ મુજબ, રાહુ અને કેતુ નવેમ્બરના અંતમાં એટલે કે 23 નવેમ્બરના રોજ નક્ષત્ર બદલશે. આનો અર્થ એ છે કે રાહુ પૂર્વ ભાદ્રપદ નક્ષત્રથી શતાભિષા નક્ષત્રમાં જશે. કેતુ પૂર્વ ફાલ્ગુની નક્ષત્રના ત્રીજા તબક્કાથી બીજા તબક્કામાં જશે. જેના કારણે આ 3 રાશિઓને લાભ થશે.
તુલા રાશિ
રાહુ અને કેતુના નક્ષત્ર પરિવર્તન તુલા રાશિના લોકોના જીવનમાં સકારાત્મક પરિવર્તન લાવશે. આ સમય તમારા માટે અત્યંત શુભ સાબિત થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત બનશે. નાણાકીય લાભ માટે નવી તકો ઉભી થશે. તમારા નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રગતિની શક્યતાઓ ઉભી થશે.
ધન રાશિ
રાહુ અને કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ધન રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ સંકેતો લાવે છે. નાણાકીય ક્ષેત્રમાં પ્રગતિ થશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. વિદેશ યાત્રાના સપના પૂરા થઈ શકે છે. નફાકારક વ્યવસાયિક તકો ઊભી થશે. બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓથી રાહત મળશે. પરિવારમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે.
મકર રાશિ
રાહુ અને કેતુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મકર રાશિ માટે શુભ પરિણામો લાવશે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવક અને પ્રમોશનની પ્રબળ શક્યતાઓ રહેશે. કામ પર તમારી છબી સુધરશે. કોઈ મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં મોટી સફળતા મળવાની શક્યતા છે. ભાગ્ય તમારો સાથ આપશે અને જીવનમાં પ્રગતિના નવા માર્ગ ખુલશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
