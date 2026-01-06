કળિયુગના રાજા રાહુ થયા વધુ શક્તિશાળી, એપ્રિલ 2026 સુધીમાં 3 રાશિવાળાને બનાવશે કરોડપતિ! સફળતા કદમ ચૂમશે
પાપી ગ્રહ રાહુ હવે મહાબલી થઈ ગયા છે. વર્ષ 2026 શરૂ થતા જ રાહુ યુવાવસ્થામાં આવી ગયા છે. જેનાથી તેમની તાકાત વધી છે અને હવે તેઓ લોકોના જીવન પર વધુ અસર પાડશે. એપ્રિલ 2026 સુધી યુવા રાહુ 3 રાશિવાળાને વિશેષ ફળ આપી શકે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને સૌથી શક્તિશાળી ગ્રહોમાં ગણવામાં આવે છે. રાહુ હંમેશા ઉલ્ટી ચાલ ચલે છે અને એક રાશિમાં લગભગ દોઢ વર્ષ રહે છે. જો કે સમયાંતરે તેમની ડિગ્રીમાં ફેરફાર થતો રહે છે. જેનાથી તેમની તાકાત વધતી ઘટતી રહે છે. હાલ રાહુ કુંભ રાશિમાં છે અને યુવાઅવસ્થામાં પ્રવેશ કર્યો છે.
કળિયુગના રાજા રાહુ
રાહુને કળિયુગના રાજા કહેવામાં આવે છે. કારણ કે રાહુ અખૂટ ધન સંપત્તિ, આલિશાન મહેલ, શાનદાર વાહન, સુખ સુવિધાઓથી લઈને ચતુરાઈ, ચાલાકી અને દુનિયાદારીના કારક ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે ગ્રહનું અંશ બળ 12થી 18 ડિગ્રી વચ્ચે હોય છે ત્યારે તેને ગ્રહની યુવા અવસ્થા ગણવામાં આવે છે. 30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ રાહુનું અંશબળ 18 ડિગ્રી હતું. વક્રી ચાલ ચલતા રાહુનું અંશ બળ હવે ઘટીને એપ્રિલ 2026 સુધીમાં 12 ડિગ્રી થશે. આ સમય 3 રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ કરાવી શકે છે.
ધનુ રાશિ
ધનુ રાશિના જાતકો માટે રાહુની યુવા અવસ્થા ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. ખાસ કરીને કોમ્યુનિકેશન, મીડિયા, લેખન, કળા, ફોટોગ્રાફી, ફિલ્મો, સોશિયલ મીડિયા અને ઓનલાઈન કામો સાથે જોડાયેલા લોકોને સારી તકો મળી શકે છે. આવકમાં વધારો થશે. ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે. સારા નિર્ણય લઈ શકશો. પરેશાનીઓ દૂર થશે. લગ્ન કરવાની યોજના સફળ થઈ શકે છે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકોને રાહુ અનેક રીતે લાભ કરાવી શકે છે. તમારી પર્સનાલિટીમાં મોટો ફેરફાર આવી શકે છે. તમે માનસિક, આર્થિક અને શારીરિક રીતે મજબૂત બનશો. લક્ષ્યો પૂરા કરવામાં આગળ વધશો. કામ પર ફોકસ રહેશે. સફળતા મળશે. ભાગીદારીમાં કરાયેલા કામોમાં લાભ થઈ શકે છે. મીડિયા, વહીવટી, એન્જિનિયરિંગ, ઓનલાઈન બિઝનેસ, શેર માર્કેટ, વિદેશ વેપાર સાથે જોડાયેલા લોકો માટે શુભ સમય છે.
મીન રાશિ
મીન રાશિના જાતકો માટે આ સમય પરેશાની દૂર કરનારો રહી શકે છે. ફાલતું ખર્ચામાંથી રાહત મળશે. આવકના નવા સ્ત્રોત બનશે. વિદેશ, વિદેશી કંપનીઓથી લાભ થશે. નવી નોકરીની ઓફર મળી શકે છે. વિદેશ જવામાં સફળતા મળી શકે છે. કોર્ટ કચેરી, વિવાદોથી છૂટકારો મળી શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
