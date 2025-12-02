રાહુની મહાદશા આ રાશિઓને બનાવે છે રંકમાંથી રાજા, સિંહાસનથી લઈ ખજાના સુધીના બનાવે છે માલિક!
Rahu Favourite Zodiac Sign: રાહુ ભ્રમ અને અચાનક થનારી ઘટનાઓ લાવે છે. રાહુની મહાદશા દરમિયાન તેમનો પ્રભાવ સૌથી વધુ હોય છે. જો કે, કેટલીક રાશિઓ એવી છે જેમને રાહુની મહાદશા અપાર સંપત્તિ, ખ્યાતિ અને ઉચ્ચ દરજ્જો આપે છે.
જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુ અને કેતુને ક્રૂર, પાપી અને માયાવી ગ્રહો માનવામાં આવે છે. તેઓ હંમેશા ઉલ્ટી ચાલ ચાલે છે અને જો રાહુ કષ્ટ આપે છે, તો તે જાતકોને બરબાદ કરી શકે છે. પરંતુ રાહુ શુભ ફળ આપે છે, તો તે જાતકોને રંકમાંથી રાજા બનાવી શકે છે. રાહુ જાતકોને ધન, ખ્યાતિ અને સમૃદ્ધિ આપીને તેમના ભાગ્યને બદલી નાખે છે.
રાહુની મહાદશા 4 રાશિઓ માટે શુભ
રાહુની મહાદશા 4 રાશિઓ માટે શુભ માની શકાય છે. આ જાતકોને રાહુની મહાદશા રાજનીતિ અને વહીવટ તંત્રમાં ઉચ્ચ પદો પ્રદાન કરે છે, અપાર સંપત્તિ અને ખ્યાતિના માલિક બનાવે છે. જાતકોને રાજનીતિ, બિઝનેસ અને સમાજમાં ઉચ્ચ દરજ્જો અને પ્રતિષ્ઠા પણ પ્રદાન કરે છે. રાહુની મહાદશા દરમિયાન કઈ રાશિઓ શુભ માનવામાં આવે છે તે જાણો.
સિંહ રાશિ
સિંહ અગ્નિ તત્વવાળી રાશિ છે અને રાહુને પ્રિય છે. સિંહ રાશિના જાતકોને રાહુની મહાદશા રાજનીતિ અને વહીવટ તંત્રમાં ઉચ્ચ પદો આપે છે. તેઓ મીડિયા, અભિનય, બિઝનેસ અથવા મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં સામેલ થઈને નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવે છે, રાતોરાત ખ્યાતિ અને સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે. જો કે, તેઓ અહંકાર અને દેખાડાનો શિકાર પણ બની શકે છે.
વૃશ્ચિક રાશિ
વૃશ્ચિક રાશિ પાણી તત્વવાળી રાશિ છે. રાહુની મહાદશા દરમિયાન આ જાતકો ઘણા બદલાવમાંથી પસાર થાય છે અને અચાનક પ્રસિદ્ધિ અને સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. તેમના સંઘર્ષો અચાનક ફળ આપે છે. તેઓ વિદેશ બાબતો અથવા વિદેશના સંપર્કો દ્વારા નોંધપાત્ર લાભ મેળવે છે. સાથે જ તેમને ગુપ્ત વિષયોમાં પણ રસ વધે છે. જો કે, તેઓ ભાવનાત્મક ઉશ્કેરાટ અને માનસિક અસંતુલનનો ભોગ પણ બને છે.
મકર અને કુંભ રાશિ
મકર અને કુંભ રાશિના સ્વામી શનિ છે અને તેઓ રાહુના મિત્ર ગ્રહ છે. શનિ-રાહુની મિત્રતાને કારણે રાહુની મહાદશા દરમિયાન આ રાશિઓના જાતકોને અપાર સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિનો અનુભવ કરે છે. તેઓ પૂર્વજોની મિલકત વારસામાં મેળવે છે, ઘણા સ્ત્રોતોથી આવક મેળવે છે અને તેમના સામાજિક કાર્ય માટે નોંધપાત્ર ખ્યાતિ મેળવે છે.
