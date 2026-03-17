શનિના ઘરમાં બની 4 શક્તિશાળી ગ્રહોની મહાયુતિ, આજથી આ રાશિવાળા નોટોમાં આળોટશે, કરિયરમાં ધડાકો થશે!
માર્ચ મહિનો આ વખતે ગ્રહોના સંયોગ, ગોચરની રીતે ખુબ મહત્વનો બની રહ્યો છે. શનિની કુંભ રાશિમાં ગ્રહોનો જમાવડો થયો છે. ચાર શક્તિશાળી ગ્રહોએ ભેગા થઈને ચતુર્ગ્રહી યોગ બનાવ્યો છે. જે 4 રાશિઓ માટે ખુબ જ ભાગ્યશાળી સાબિત થઈ શકે છે.
જ્યોતિષની દ્રષ્ટિએ 16 માર્ચના રોજ કુંભ રાશિમાં ચતુર્ગ્રહી યોગ બની ગયો છે. રાહુ, મંગળ, બુધ અને ચંદ્રમાના મિલનીત બનેલો આ યોગ ખુબ જ શક્તિશાળી છે જે 18 માર્ચ 2026ની મોડી રાત 11.35 કલાક સુધી સક્રિય રહેશે. ત્યારબાદ ચંદ્રમાના ગોચર સાથે આ મિલન પૂરું થશે. લગભગ અઢી દિવસ માટે બનેલો આ યોગ 4 રાશિઓને ખુબ ફાયદો કરાવી શકે છે. અપાર ધનલાભ કરાવી શકે છે. આ યોગ ભલે 4 દિવસ સુધી રહે પરંતુ તેની અસર ઘણા દિવસ સુધી રહે છે.
મેષ રાશિ
મેષ રાશિ એ મંગળના સ્વામિત્વવાળી રાશિ છે. ચતુર્ગ્રહી યોગ બન્યો તેમાં મંગળ પણ સામેલ હોવાથી મેષ રાશિ માટે આ સમય કરિયરમાં નવી તકો લાવી શકે છે. જે લોકો નોકરી શોધતા હશે તેમને તક મળી શકે છે. મહેનતનું ફળ મળશે. ઘરમાં ખુશહાલી રહેશે. રોકાણ માટે સારો સમય રહેશે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે પણ આ યોગ ખુબ જ લકી સાબિત થઈ શકે છે. કરિયર સંલગ્ન પરેશાનીઓ દૂર થઈ શકે છે. તમારા કામને ઓળખ મળશે. આર્થિક સ્થિતિ સારી થશે. બેંક બેલેન્સ વધશે. જે કામ પૈસાના કારણે અટકેલા હતા તે ઝડપથી પૂરા થશે. રોકાણ કરવા માટે મન બનાવી શકો છો. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત સમસ્યાઓ દૂર થશે. ભાગ્યનો સાથ મળશે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિવાળાને આ યોગ કરિયર, શિક્ષણ, આર્થિક મામલે અણધાર્યા પરિણામ આપી શકે છે. કરિયરમાં પ્રમોશનની રાહ જોતા લોકોને પણ ગૂડ ન્યૂઝ મળી શકે. ભાગ્ય વરસી જશે જેનાથી મુશ્કેલ કામ પણ સરળતાથી થશે.
કુંભ રાશિ
આ યોગ કુંભ રાશિમાં જ બન્યો હોવાથી આ રાશિવાળાને અચાનક ધનલાભ થઈ શકે છે. ઓફિસમાં તમારા કામની પ્રશંસા થશે. નવા સ્ત્રોતથી પૈસા આવશે જેનાથી દેવું ચૂકવવામાં સક્ષમ રહેશો. ઘરમાં ખુશીનો માહોલ રહેશે. પરિજનો સાથે સારો સમય વીતાવી શકશો.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
