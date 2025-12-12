ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વર્ષ 2026માં બનશે અત્યંત વિનાશકારી યોગ, 3 રાશિવાળાનું જીવવું ભારે થશે, ભારે ધનહાનિ, સંબંધોની પથારી ફરશે

નવા વર્ષમાં એટલે કે વર્ષ 2026માં કુંભ રાશિમાં અંગારક યોગ બનવા જઈ રહ્યો છે જે અનેક રાશિઓ માટે પડકાર બની શકે છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ આ યોગ માનસિક તણાવ, આર્થિક ઉતાર ચડાવ અને સંબંધોમાં તણાવ વધારે છે. જાણો કોણે આખું વર્ષ સતર્ક રહેવું પડશે. 

Updated:Dec 12, 2025, 09:24 AM IST

નવું વર્ષ 2026 શરૂ થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે દરેકને મનમાં એવું હોય કે આવનારો સમય તેમના માટે કેવો રહેશે. ગ્રહોની ચાલ અને સ્થિતિ અનુરૂપ શુભ અશુભ યોગ પણ સર્જાતા હોય છે જેની અસર તમામ રાશિના જાતકો ઉપરાંત દેશ દુનિયામાં જોવા મળે છે. વૈદિક પંચાંગ મુજબ વર્ષ 2026માં ગ્રહોના સેનાપતિ ગણાતા મંગળ અને રહસ્યમયી, પાપી, ક્રૂર ગ્રહ તરીકે જેની ગણતરી થાય છે તે રાહુ કુંભ રાશિમાં અંગારક યોગ બનાવશે. જે કેટલીક રાશિના જાતકો માટે અશુભ સાબિત થઈ શકે છે. વૈદિક શાસ્ત્ર મુજબ અંગારક યોગ બનવાથી અનેક રાશિના જાતકોના જીવનમાં ભારે ઉથલ પાથલ અને ધનહાનિના યોગ સર્જાઈ શકે છે. જાણો તે રાશિઓ વિશે જેના જીવનમાં આ યોગ ઉત્પાત મચાવી શકે છે. 

શું છે આ અંગારક યોગ

જ્યોતિષ ગણતરીઓ મુજબ જ્યારે મંગળનો મેળ રાહુ સાથે થાય ત્યારે અંગારક યોગ બને છે. મંગળ ઉર્જા, સાહસ, ક્રોધ અને દુર્ઘટનાઓના કારક ગ્રહ ગણાય છે. જ્યારે રાહુ ભ્રમ, છળ કપટ, અચાનક ઘટનારી ઘટનાઓ અને અનિશ્ચિતતાઓ દર્શાવે છે. જ્યોતિષમાં આ યોગને વિસ્ફોટક અને વિનાશકારી ગણવામાં આવે છે. વર્ષ 2026માં જ્યારે મંગળ અને રાહુ કુંભ રાશિમાં એક સાથે આવશે ત્યારે આ યોગ સર્જાશે. રાહુ 2026માં આખુ વર્ષ કુંભ રાશિમાં જ ભ્રમણ કરશે. મંગળ સમયાંતરે વિવિધ રાશિઓમાં ગોચર કરતા રહેશે પરંતુ જ્યારે જ્યારે કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે ત્યારે આ અશુભ અંગારક યોગ સક્રિય થશે. આ યોગ વર્ષ 2026માં અનેક રાશિઓ માટે પડકારો લાવી શકે છે. પરંતુ 3 રાશિઓનું ટેન્શન વધી શકે છે. 

કર્ક રાશિ

કર્ક રાશિવાળા માટે આ યોગ ખાસ કરીને સ્વાસ્થ્ય અને માનસિક શાંતિ માટે જોખમી બની શકે છે. અચાનક ઈજા થવી, લોહી સંબંધિત વિકાર કે કોઈ ગુપ્ત રોગની સમસ્યા થઈ શકે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની વર્તવી. મનમાં ભયનું સામ્રાજ્ય બને,  ચિંતા પેસે, પરિવારના લોકો સાથે વિવાદની આશંકા, ઘરમાં તણાવપૂર્ણ માહોલ સર્જાઈ શકે.   

કન્યા રાશિ

અંગારક યોગ કન્યા રાશિવાળા માટે આર્થિક મોરચે મોટું નુકસાન કરાવી શકે છે. રોકાણમાં ઉતાવળ મોટું નુકસાન કરાવી શકે છે. બિનજરૂરી ખર્ચાઓથી ઘરનું બજેટ બગડી શકે. પૈતૃક સંપત્તિ સંલગ્ન વિવાદ થઈ શકે. કાર્યક્ષેત્રે સહકર્મીઓ કે ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વાદવિવાદ તવાની શક્યતા છે. જેની અસર તમારી છબી અને પ્રગતિ પર પડી શકે.   

કુંભ રાશિ

કુંભ રાશિમાં જ આ યોગ બનવાનો હોવાથી (રાહુ આખું વર્ષ કુંભમાં અને મંગળનું ગોચર) આથી આ રાશિના જાતકો પર તેની સૌથી વધુ અસર જોવા મળી શકે છે. અહંકાર અને આક્રમકતાના કારણે સંબંધો તૂટવાની અણી પર આવી શકે. જીવનસાથી કે વેપારમાં ભાગીદારો સાથે ગંભીર મતભેદ થઈ શકે. સ્વભાવમાં વધુ પડતો ગુસ્સો કે ઉત્તેજના આવી શકે. જેનાથી ખોટા નિર્ણયો લેવાઈ શકે. 

અશુભ પ્રભાવથી બચવા માટે શું કરવું

મંગળ ગ્રહની શાંતિ માટે હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરવા જોઈએ. મંગળવારે વ્રત રાખો અને ગોળ ચણાનો ભોગ લગાવીને પ્રસાદ લોકોમાં વહેંચી દો. જ્યારે રાહુ ગ્રહની શાંતિ માટે શનિવારના દિવસે કાળા તલ કે સરસવના તેલનું દાન કરો. માતા દુર્ગાની પૂજા કરવી પણ ખાસ લાભકારી રહી શકે છે. સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે ક્રોધ અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું. બિનજરૂરી વાદ વિવાદથી બચવું. તમારી શક્તિ મુજબ ગરીબ કે જરૂરીયાત લોકોને લાલ કપડાં, તાંબા કે મસૂરની દાળનું દાન કરો. મંગળ માટે ओम क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः અને રાહુ માટે ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः  ના જાપ કરી શકો છો. 

Disclaimer:

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

