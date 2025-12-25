શેર માર્કેટમાં ભૂકંપ, હિંસા...મંગળ-રાહુનો અંગારક યોગ મચાવશે ખુબ હાહાકાર, આ 3 રાશિવાળાનું ધનોતપનોત નીકળશે
Mangal Rahu Yuti 2026 : વર્ષ 2026 ભલે રાજયોગોમાં શરૂ થઈ રહ્યું હોય પરંતુ એક એવો ભયંકર યોગ પણ બનવાનો છે જે માત્ર લોકોના જીવન જ નહીં પરંતુ દેશ દુનિયામાં પણ તબાહી મચાવી શકે છે. જયપુરના જ્યોતિષાચાર્ય દિલીપ ગુપ્તા જણાવે છે કે અંગારક યોગની જનજીવન અને દુનિયા પર શું અસર પડી શકે છે.
શનિ ઉગ્ર ગ્રહ છે અને વર્ષ 2026માં શનિની રાશિમાં 2 ખતરનાક ગ્રહ આવવાના છે. જે વિધ્વંસકારી યોગ બનાવશે. 23 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ મંગળ ગોચર કરીને કુંભ રાશિમાં આવશે. જ્યારે 2 એપ્રિલ 2026 સુધી ત્યાં રહેશે. જેનાથી અંગારક યોગ બનશે.
કુંભ રાશિમાં મંગળ રાહુની યુતિ
ક્રૂર ગ્રહ રાહુ કુંભ રાશિમાં ભ્રમણ કરે છે અને 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી શનિની રાશિ કુંભમાં રહેશે. આવામાં જ્યારે ફેબ્રુઆરી 2026ના અંતમાં મંગળ ગ્રહ કુંભ રાશિમાં આવશે તો ત્યાં પહેલેથી હાજર રાહુ સાથે યુતિ બનશે. જ્યોતિષ મુજબ મંગળ અન રાહુની યુતિથી અંગારક યોગ બને છે જે ખુબ ખતરનાક યોગ ગણાય છે.
શેર માર્કેટ ક્રેશ, સાઈબર હુમલા
કુંભ રાશિમાં મંગળ રાહુની યુતિથી બનેલો અંગારક યોગ વૈશ્વિક સ્તર પર પ્રભાવ નાખશે. દુનિયામાં તણાવ વધશે. હિંસા વધશે. શેર બજારમાં ભારે ઉતાર ચડાવ આવી શકે છે. જેની સ્પષ્ટ અસર આર્થિક મામલાઓ પર જોવા મળશે. અચાનક સાઈબર હુમલા વધી શકે છે. રાજનીતિક ઉથલ પાથલ તખ્તાપલટ કરાવી શકે છે. ટેક્નિકલ ક્ષેત્રે તેજી આવી શકે છે.
અંગારક યોગની લોકો પર અસર
અંગારક યોગ લોકોમાં ગુસ્સો, આક્રમકતા અને ઉતાવળપણું લાવી શકે છે. જેનાથી ઝઘડા, વિવાદ, તણાવ વધશે. દુર્ઘટનાઓ અને અપરાધ વધશે. રાહુના પ્રભાવમાં લોકો ખોટા નિર્ણય લેશે.
3 રાશિવાળા સંભાળીને રહે
અંગારક યોગની અસર તમામ 12 રાશિઓ પર પડશે પરંતુ 3 રાશિવાળા પર તેની ખરાબ અસર વધી પડી શકે છે. કર્ક, કન્યા અને વૃશ્ચિક રાશિવાળાએ આ સમય દરમિયાન વધુ સાવધાની વર્તવાની જરૂર છે. આ લોકો પોતાના ગુસ્સા પર કાબૂ રાખે. માનસિક તણાવથી બચે. વાહન ચલાવતી વખતે સતર્ક રહે. રોકાણ સમજી વિચારીને કરે. પ્રોપર્ટી મુદ્દે ઘરમાં વિવાદ થઈ શકે છે.
અંગારક યોગના દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય
અંગારક યોગના ખરાબ પ્રભાવથી બચવા માટે હનુમાનજીની પૂજા અર્ચના કરો. રોજ હનુમાન ચાલીસા વાંચો. આ સાથે જ સકારાત્મક સોચ રાખો અને ધૈર્યથી આ સમય પસાર કરો.
