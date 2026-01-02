ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ફેબ્રુઆરીમાં રાહુ-મંગળ યુતિ બનાવશે અશુભ યોગ, આ રાશિના જાતકો જીવનમાં વધશે મુશ્કેલીઓ

Visphotak Yog: વૈદિક જ્યોતિષમાં, વિસ્ફોટક યોગને ખૂબ જ આક્રમક અને શક્તિશાળી અશુભ યોગ માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે ગ્રહ સેનાપતિ મંગળ અને છાયા ગ્રહ રાહુ એક જ રાશિ અથવા ઘરમાં યુતિ કરે છે.

Visphotak Yog : વૈદિક જ્યોતિષમાં મંગળને ગ્રહોનો સેનાપતિ કહેવામાં આવે છે. આ ગ્રહ હિંમત, ઉર્જા, આત્મવિશ્વાસ, ક્રોધ અને બહાદુરીનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે. જ્યારે મંગળ પોતાનો માર્ગ બદલે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ ફક્ત વ્યક્તિઓ પૂરતો મર્યાદિત નથી, પરંતુ દેશ અને વિશ્વભરની ઘટનાઓમાં પણ દેખાય છે. ફેબ્રુઆરી 2026માં, મંગળ કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, જ્યાં પાપી ગ્રહ રાહુ પહેલાથી જ હાજર છે. મંગળ અને રાહુનો યુતિ વિસ્ફોટક યોગ નામનો ખૂબ જ ઉગ્ર અને અશુભ યોગ બનાવશે, જે આ રાશિઓના લોકોના જીવનમાં તણાવ, સંઘર્ષ અને નુકસાનનું કારણ બની શકે છે.  

વૈદિક જ્યોતિષ અનુસાર, મંગળ 23 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ સવારે 11:57 વાગ્યે કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે અને 2 એપ્રિલ, 2026 સુધી ત્યાં રહેશે. રાહુ-મંગળ યુતિ આ સમય દરમ્યાન રહેશે, જે વિસ્ફોટક યોગને સક્રિય કરશે.  

મેષ રાશિ: આ રાશિ માટે, આ યોગ અગિયારમા ભાવમાં બની રહ્યો છે, જે નફો, આવક અને મિત્રો સાથે સંકળાયેલ છે. આવી સ્થિતિમાં, આ સમય દરમિયાન નાણાકીય લાભની આશા ઠગારી નીવડી શકે છે. મિત્રો અથવા નેટવર્ક સભ્યો દ્વારા છેતરપિંડી થવાની શક્યતા છે. રોકાણમાં નુકસાન શક્ય છે, અને તમારે બિનજરૂરી જોખમો ટાળવા જોઈએ. ગુસ્સામાં લીધેલા કોઈપણ નિર્ણયથી ભવિષ્યમાં પસ્તાવો થઈ શકે છે.  

મકર રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, આ વિસ્ફોટક યુતિ બીજા ભાવમાં બનશે, જે સંપત્તિ, પરિવાર અને વાણીનું પરિબળ છે. આ સમય દરમિયાન નાણાકીય અસ્થિરતા, અણધાર્યા ખર્ચ અને કૌટુંબિક તણાવ જોવા મળી શકે છે. કઠોર શબ્દો સંબંધોમાં તણાવ પેદા કરી શકે છે. સમજદારીપૂર્વક નાણાકીય નિર્ણયો લો, નહીં તો મોટું નુકસાન થઈ શકે છે.  

ધન રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે રાહુ-મંગળ યુતિ ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આ ઘર હિંમત, વાતચીત અને નાના ભાઈ-બહેનો સાથે સંકળાયેલું છે. જો આ સમય દરમિયાન વાણી પર નિયંત્રણ ન રાખવામાં આવે તો વિવાદો વધી શકે છે. ભાઈ-બહેનો સાથે મતભેદ, કાનૂની ગૂંચવણો અને મુસાફરીમાં મુશ્કેલીઓ શક્ય છે. ઉતાવળિયા કાર્યો નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, તેથી ધીરજ રાખવી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.  

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

